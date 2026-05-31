NVIDIA N1X: la nuova era dei PC Windows su ARM è in arrivo e trapelano dettagli e prezzi

È una novità importante perché di fatto dovrebbe rappresentare la fine dell'esclusiva di Qualcomm per quanto riguarda il mercato dei processori Windows on ARM, con l'ecosistema che dovrebbe in questo modo espandersi in maniera notevole attraverso il supporto diretto di NVIDIA.

Attraverso una specie di messaggio in codice, NVIDIA ha fatto capire che la presentazione di N1X , la nuova APU della compagnia basata su architettura ARM per PC Windows, è praticamente alle porte, prevista forse già per domani, lunedì 1 giugno , ma intanto trapelano anche alcuni dettagli e prezzi.

Presentazione al Computex?

La presentazione potrebbe dunque avvenire nelle prossime ore durante il Computex, dunque le informazioni ufficiali sono davvero in arrivo. Le specifiche tecniche di APU NVIDIA N1X, sviluppata insieme a MediaTek e prodotta da TSMC sul processo a 3nm, prevedono al momento un chip con 20 core ARM v9.2 e una GPU Blackwell con 6.144 core CUDA e 48 unità SM, con supporto fino a 128 GB di memoria LPDDR5X.



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Secondo quanto riferito nelle indiscrezioni, la GPU integrata potrebbe avvicinarsi a una NVIDIA RTX 5070 (discreta) in termini di potenza grafica, sebbene ovviamente sia ancora tutto da verificare.

La versione N1 sarebbe quella più economica e meno potente, ma non è ancora chiaro quale sia la differenza effettiva fra i due diversi modelli.

Dell, Lenovo e ASUS dovrebbero essere tra i primi produttori a lanciare sul mercato dispositivi basati su N1 e N1X, con circa 8 modelli previsti per una prima finestra di lancio da parte delle varie compagnie. Proprio da Lenovo, nelle ore scorse, sarebbero emersi alcuni leak che potrebbe indicare caratteristiche e prezzi di due dei primi laptop incentrati sul SoC N1.

Come riportato da Notebookcheck, si tratterebbe dello Yoga Pro 7, un portatile con schermo da 15,3 pollici che dovrebbe essere svelato proprio nelle prossime ore e sarebbe destinato a essere una sorta di workstation portatile.

Si parla di uno schermo touch WQXGA OLED da 165Hz, RAM fino a 64GB, SSD da 1TB PCIe, Windows 11 e a quanto pare la presenza di chip N1 o N1X. Il leak riguarda in particolare due modelli N1X: uno con Nvidia N1X 675 con 64 GB di RAM, destinato a coprire la fascia alta al prezzo di 4.049€ e uno con Nvidia N1X 650 APU e 32 GB di RAM a 3.139€, dunque prezzi decisamente alti.