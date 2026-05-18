Linux gaming fa un salto sulla latenza: NVIDIA Reflex e Anti-Lag 2 arrivano anche su GPU AMD e Intel

Il progetto si chiama Low_Latency_Layer e nasce con l'obiettivo di portare su Linux tecnologie come NVIDIA Reflex e AMD Anti-Lag 2 anche su GPU che non le supportano in modo diretto, incluse quelle di AMD e Intel. L'idea è semplice ma potenzialmente impattante: intercettare e gestire le chiamate Vulkan in modo da replicare il comportamento delle implementazioni proprietarie.

Un layer Vulkan per ridurre la latenza su Linux

Il progetto è stato sviluppato da Nicolas James dopo aver evidenziato limiti nelle implementazioni Linux di Anti-Lag 2, in particolare problemi di stabilità e risultati inferiori rispetto alle versioni su Windows. Secondo le informazioni disponibili, il layer sfrutta l'estensione VK_NV_low_latency2 di NVIDIA, intercettandone le chiamate e traducendole in un comportamento compatibile anche con hardware diverso.

Un confronto dei tempi di risposta su Counter-Strike 2 (n = 50): i test, effettuati su una configurazione con Ryzen 7 9800X3D e Radeon RX 7900 XTX a 1080p, sembrano mostrare come l'ambiente KORTHOS su Linux (sia con Anti-Lag 2 sia con Reflex) riesca ad abbattere la latenza complessiva del sistema fino a una media di circa 7 ms, superando le implementazioni native di AMD Anti-Lag 2 su Windows.

Questo approccio permetterebbe di avvicinare le prestazioni delle versioni Linux a quelle osservate su sistemi proprietari, almeno in determinati scenari di test. Le prove riportate includono titoli come Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Overwatch 2, The Finals e altri giochi moderni molto sensibili alla latenza.

In questi benchmark, il sistema basato su Low_Latency_Layer avrebbe mostrato riduzioni della latenza in alcuni casi paragonabili o migliori rispetto alle soluzioni ufficiali, soprattutto in configurazioni con hardware AMD. Uno degli aspetti più rilevanti è poi la compatibilità estesa: le schede grafiche AMD e Intel potrebbero beneficiare della tecnologia anche in giochi che supportano solo NVIDIA Reflex in modo nativo.

Questo è particolarmente significativo per le GPU Intel Arc, che negli ultimi anni hanno migliorato sensibilmente il supporto su Linux, ma restano penalizzate in alcune ottimizzazioni avanzate. In teoria, il layer potrebbe offrire un livello più uniforme di gestione della latenza tra produttori diversi, riducendo la frammentazione delle soluzioni disponibili.

Il progetto è ancora in sviluppo e viene descritto come una soluzione sperimentale pensata per Steam Play e ambienti gaming su Linux. Non si tratta quindi di una tecnologia ufficiale integrata nelle distribuzioni principali. Resta comunque un segnale importante: il gaming su Linux sta colmando progressivamente alcune delle sue lacune storiche, anche in ambiti avanzati come la riduzione della latenza.