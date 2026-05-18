A Nintendo è stato negato un altro brevetto, mentre la lotta contro Palworld continua

Il nuovo brevetto mirava a rendere la vita difficile a giochi come Palworld Mobile e Roco Kingdom: World , un altro gioco nel quale catturare creature e usarle in combattimento.

Lo scorso mese, l'United States Patent and Trademark Office (USPTO) ha rifiutato a Nintendo un brevetto legato all'evocazione di creature da combattimento. Ora, inoltre, la compagnia giapponese ha subito un altro colpo visto che un brevetto legato all'uso di touchscreen gli è stato ora negato.

I dettagli sul brevetto negato a Nintendo

Il brevetto ora rifiutato era il numero 2026-019762, legato specificatamente a delle meccaniche di cattura di mostri per dispositivi touchscreen. Il brevetto parla dell'uso di uno "strumento da cattura" per "catturare un personaggio nel mondo di gioco" che poi appare sul campo di gioco per lottare.

Il Japan Patent Office (JPO) ha però ritenuto che il brevetto mostrasse solo un set di regole da generico gioco con cattura di mostri. "Non c'è nulla di tecnologicamente innovativo a riguardo" e di conseguenza il brevetto è stato rifiutato. Nintendo potrà modificare il brevetto e tentare nuovamente.

Va detto che già in precedenza l'ufficio giapponese aveva respinto una richiesta di brevetto da parte di Nintendo contro Palworld, quindi non pare che le cose vadano benissimo per Nintendo.

Inoltre, "Nintendo ha torto marcio", per un avvocato esperto di brevetti, riguardo alla causa contro Palworld.