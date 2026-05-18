Il nuovo Honor 600 Lite è in offerta su AliExpress: codice sconto dedicato e spedizione rapida

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del nuovo smartphone Honor 600 Lite: tramite l'applicazione del codice sconto ITSS30 è possibile risparmiare 30€ per un costo totale e finale d'acquisto di 322,57€. La spedizione è prevista tra il 24 e il 29 maggio. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Honor 600 Lite si presenta come uno smartphone moderno e bilanciato, progettato per offrire un'esperienza completa tra prestazioni, autonomia e qualità multimediale. Il dispositivo ha dimensioni pari a 157,43 x 75,35 x 7,34 mm e un peso di 180 grammi, risultando relativamente sottile e maneggevole rispetto al grande display integrato.