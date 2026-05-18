Il nuovo Honor 600 Lite è in offerta su AliExpress: codice sconto dedicato e spedizione rapida

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del nuovo smartphone Honor 600 Lite: tramite l'applicazione del codice sconto ITSS30 è possibile risparmiare 30€ per un costo totale e finale d'acquisto di 322,57€. La spedizione è prevista tra il 24 e il 29 maggio. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.
Honor 600 Lite si presenta come uno smartphone moderno e bilanciato, progettato per offrire un'esperienza completa tra prestazioni, autonomia e qualità multimediale. Il dispositivo ha dimensioni pari a 157,43 x 75,35 x 7,34 mm e un peso di 180 grammi, risultando relativamente sottile e maneggevole rispetto al grande display integrato.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il pannello è un AMOLED da 6,6" con risoluzione 1.200 x 2.600 pixel e refresh rate a 120 Hz, pensato per garantire fluidità nelle animazioni e nella navigazione. La luminosità di picco raggiunge i 6.500 nit-
Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 7100 Elite a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una configurazione adatta sia all'uso quotidiano sia al multitasking.
Sul fronte fotografico, lo smartphone offre una doppia fotocamera posteriore da 108 MP principale e 5 MP ultra-wide, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP.
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