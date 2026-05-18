Si può giocare a qualcosa anche con il MacBook Neo? Secondo Digital Foundry la risposta è sì

Quello del gaming su Mac è sempre un tema scottante e non poteva risparmiare il nuovo MacBook Neo, un portatile dal prezzo contenuto che punta a offrire un'esperienza generalista e più accessibile rispetto alla fascia alta dei notebook Apple.

A distanza di qualche settimana dall'uscita nei negozi, sono ora arrivati i test di Digital Foundry, e la cosa sorprendente è che effettivamente il nuovo Mac riesce a difendersi decentemente: il dispositivo garantisce prestazioni accettabili, certo in scenari molto controllati, ma accettabili. Ovviamente evidenza anche limiti evidenti non appena si passa a titoli più esigenti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio le conclusioni dei colleghi.