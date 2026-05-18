Si può giocare a qualcosa anche con il MacBook Neo? Secondo Digital Foundry la risposta è sì

Quello del gaming su Mac è sempre un tema scottante e non poteva risparmiare il nuovo MacBook Neo, un portatile dal prezzo contenuto che punta a offrire un'esperienza generalista e più accessibile rispetto alla fascia alta dei notebook Apple.
A distanza di qualche settimana dall'uscita nei negozi, sono ora arrivati i test di Digital Foundry, e la cosa sorprendente è che effettivamente il nuovo Mac riesce a difendersi decentemente: il dispositivo garantisce prestazioni accettabili, certo in scenari molto controllati, ma accettabili. Ovviamente evidenza anche limiti evidenti non appena si passa a titoli più esigenti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio le conclusioni dei colleghi.
Prestazioni sufficienti, ma solo con impostazioni ridotte e risoluzioni basse
Nei titoli ottimizzati o meno esigenti, come Death Stranding e Control, il sistema riesce a mantenere valori compresi tra 45 e 60 frame al secondo a 1080p, spesso con l'ausilio di tecnologie di upscaling come MetalFX. Riducendo il carico, è possibile stabilizzare l'esperienza a circa 30 frame al secondo, scelta che in alcuni casi migliora la fluidità percepita rispetto a impostazioni più aggressive. Quando si aumenta la complessità grafica, però, le prestazioni calano rapidamente, soprattutto attivando effetti avanzati come il ray tracing, che portano il sistema in area 20-30 frame al secondo.
I titoli più pesanti mettono in evidenza il principale collo di bottiglia del MacBook Neo: la combinazione tra memoria limitata e potenza grafica contenuta. Giochi come Cyberpunk 2077 risultano di fatto non giocabili, con problemi di stabilità e frame time irregolari anche alle impostazioni più basse. Altri titoli recenti richiedono il downscaling a 720p per mantenere una fluidità accettabile, sacrificando però la qualità visiva.
Anche produzioni più ottimizzate mostrano risultati altalenanti, confermando che il dispositivo non è pensato per un utilizzo gaming intensivo. Secondo Digital Foundry, insomma, il nuovo MacBook Neo si avvicina più alle prestazioni di un dispositivo mobile evoluto che a quelle di un laptop da gaming tradizionale, pur mantenendo una buona stabilità termica nel tempo.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.