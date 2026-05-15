Forza Horizon 6 impedisce di essere irrispettosi verso la cultura giapponese, come Assassin's Creed Shadows

Come forse ricorderete, all'uscita di Assassin's Creed Shadows il pubblico giapponese ha protestato contro Ubisoft poiché si è reso conto che era possibile distruggere i santuari e fare caos all'interno dei templi. Tutto ciò fu considerato veramente irrispettoso e se ne è persino discusso nel parlamento giapponese.

Alla fine Ubisoft ha risolto il problema impedendo certe interazioni. Ora, con l'uscita di Forza Horizon 6, il team svela che ha anticipato il problema e impedito di essere irrispettosi verso la cultura giapponese.