Forza Horizon 6 batte Yoshi nella classifica settimanale UK, ma un altro gioco fa meglio di tutti

Chris Dring, noto giornalista specializzato sul mercato videoludico, ha pubblicato alcuni dati relativi alle vendite software settimanali nel Regno Unito, svelando che Forza Horizon 6 ha battuto Yoshi and the Mysterious Book, ma che un altro gioco ha fatto comunque meglio di tutti.
Il primo classificato nella classifica settimana è infatti stato LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, che è risultato essere il più venduto, mentre Resident Evil Requiem ha mantenuto un'ottima posizione in classifica.
Vediamo dunque la top ten del Regno Unito:
- LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro
- Forza Horizon 6
- Yoshi and the Mysterious Book
- Resident Evil Requiem
- Hogwarts Legacy
- Pokémon Pokopia
- Tomodachi Life
- Mario Kart World
- Call of Duty: Black Ops 7
- Monster Hunter Wilds
Tutto questo per quanto riguarda il Regno Unito.
Un risultato notevole, tutto considerato
Ad aggiungere una certa sorpresa a questo risultato è il fatto che si parla della classifica delle vendite in formato fisico, dove i giochi Xbox solitamente non brillano particolarmente come performance al contrario di quelli Nintendo, cosa che fa capire il notevole impatto di Forza Horizon 6 che è riuscito a battere un'esclusiva come Yoshi and the Mysterious Book, pur di second'ordine rispetto ai grandi titoli Nintendo.
Il gioco in questione è ovviamente disponibile anche su Game Pass, cosa che ha probabilmente cannibalizzato le possibilità di vendita su Xbox Series X|S, ma nonostante questo è riuscito a raggiungere performance notevoli.
Al di là della questione Game Pass, la stragrande maggioranza delle vendite su Xbox avviene in digitale, conferma anche Chris Dring commentando questi risultati, stessa cosa anche per quanto riguarda il PC, con Forza Horizon 6 che sta andando molto bene su Steam.
In base a quanto riferito dal giornalista, questo potrebbe essere il risultato migliore raggiunto da un gioco Xbox sul mercato fisico britannico dai tempi di Starfield, mentre ovviamente attendiamo di vedere anche i numeri che riuscirà a fare con il lancio su PS5.
Per il resto, ottime performance anche da parte di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, che conferma il grande impatto della serie su tutte le piattaforme.
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