Forza Horizon 6 batte Yoshi nella classifica settimanale UK, ma un altro gioco fa meglio di tutti

Chris Dring, noto giornalista specializzato sul mercato videoludico, ha pubblicato alcuni dati relativi alle vendite software settimanali nel Regno Unito, svelando che Forza Horizon 6 ha battuto Yoshi and the Mysterious Book, ma che un altro gioco ha fatto comunque meglio di tutti.

Il primo classificato nella classifica settimana è infatti stato LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, che è risultato essere il più venduto, mentre Resident Evil Requiem ha mantenuto un'ottima posizione in classifica.

Vediamo dunque la top ten del Regno Unito:

LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro Forza Horizon 6 Yoshi and the Mysterious Book Resident Evil Requiem Hogwarts Legacy Pokémon Pokopia Tomodachi Life Mario Kart World Call of Duty: Black Ops 7 Monster Hunter Wilds

Tutto questo per quanto riguarda il Regno Unito.