Path of Exile 2: Return of the Ancients verrà lanciato con un weekend gratis e sconti

Grinding Gear Games ha intenzione di dare una bella spinta al lancio di Path of Exile 2: Return of the Ancients organizzando un weekend gratis in cui sarà possibile provare approfonditamente i nuovi contenuti dell'espansione dal 29 maggio al primo giugno.

Durante questo periodo sarà possibile provare anche la nuova lega delle sfide, ovvero Runes of Aldur, e provare tutti i vari contenuti e gli aggiornamenti elaborati per quanto riguarda l'endgame e tante altre novità introdotte con la nuova espansione.

La prova gratuita sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S, consentendo di testare tutti i contenuti del gioco e le novità aggiunte, comprese le sfide della Runes of Aldur che si presenta come un'aggiunta alquanto ricca.