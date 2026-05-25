Path of Exile 2: Return of the Ancients verrà lanciato con un weekend gratis e sconti

Grinding Gear Games ha intenzione di dare una bella spinta al lancio di Path of Exile 2: Return of the Ancients organizzando un weekend gratis in cui sarà possibile provare approfonditamente i nuovi contenuti dell'espansione dal 29 maggio al primo giugno.
Durante questo periodo sarà possibile provare anche la nuova lega delle sfide, ovvero Runes of Aldur, e provare tutti i vari contenuti e gli aggiornamenti elaborati per quanto riguarda l'endgame e tante altre novità introdotte con la nuova espansione.
La prova gratuita sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S, consentendo di testare tutti i contenuti del gioco e le novità aggiunte, comprese le sfide della Runes of Aldur che si presenta come un'aggiunta alquanto ricca.
Sconti e prove gratuite
Inoltre, dal 29 maggio al 12 giugno, sarà possibile acquistare l'Early Access Supporter Pack con uno sconto del 50% sul prezzo, consentendo così di accedere in maniera più conveniente a tutti i contenuti del gioco completo, oltre a 150 punti da spendere nello store in-game.
Path of Exile 2: Return of the Ancients introduce la lega "Runes of Aldur", in cui i giocatori possono completare otto sfide all'interno del gioco e ottenere un pezzo del set di armature "Knight of Aldur", oltre a un totem decorativo per il proprio covo.
Queste microtransazioni sono puramente estetiche e non influiscono in alcun modo sulla potenza del personaggio, spiega il team Grinding Gear Games, confermando come queste non vadano a inficiare il bilanciamento del gioco.
L'espansione introduce anche un'esperienza di endgame rinnovata, nuovi potenti Unici, sistemi di creazione ampliati e un Atlas Tree completamente ripensato.
Inoltre ci saranno due nuove classi di Ascendenza da scegliere: l'Artista Marziale e lo Spirit Walker, e ci sarà una maggiore rigiocabilità della campagna, un nuovo Pianificatore di Build e numerose funzionalità di qualità della vita.
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