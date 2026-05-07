Path of Exile 2: Return of the Ancients è in arrivo, ecco il trailer con la data di uscita

Oltre a presentare nuovi contenuti ed elementi della storia, Return of the Ancients sarà accompagnato anche dal grosso aggiornamento 0.5.0 , destinato ad avere una notevole importanza nel percorso di evoluzione e completamento di Path of Exile 2 verso la sua versione 1.0.

Un'antica civiltà

L'aggiunta principale di Return of the Ancients nel mondo di Path of Exile 2 è l'introduzione della Primeval Civilization, un'antica civiltà che porta con sé segreti e poteri oscuri, aprendo un nuovo mondo da scoprire.

Tra le novità ci sono aggiunte molto interessanti all'endgame, come la nuova quest "The Origins of Divinity", trenta nuove aree esplorabili per i giocatori di alto livello, il nuovo boss Arbiter e la quest Rite of the Nameless.

Ci sono poi modifiche al Rituale, con vari nuovi contenuti come un nuovo boss e la quest "Waking the Dreamer" e tante altre rielaborazioni e aggiunte in diversi settori del gioco, che portano una notevole quantità di contenuti nuovi.

Dopo l'update 0.4.0, Path of Exile 2 si prepara dunque a un'altra sostanziale evoluzione nel suo percorso verso la forma completa, che dovrebbe arrivare comunque entro quest'anno secondo i piani del team.