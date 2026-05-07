Path of Exile 2: Return of the Ancients è in arrivo, ecco il trailer con la data di uscita

Path of Exile 2 si prepara all'arrivo della sua nuova maxi-espansione con un trailer di presentazione per Return of the Ancients, che conferma anche la data di uscita per questo aggiornamento con nuovi contenuti, in arrivo il 29 maggio.
Oltre a presentare nuovi contenuti ed elementi della storia, Return of the Ancients sarà accompagnato anche dal grosso aggiornamento 0.5.0, destinato ad avere una notevole importanza nel percorso di evoluzione e completamento di Path of Exile 2 verso la sua versione 1.0.
Il trailer, visibile qui sotto, introduce alcuni elementi della storia e i contenuti principali di questo grosso aggiornamento, che promette di arricchire ulteriormente l'apprezzato action RPG in questione.
Un'antica civiltà
L'aggiunta principale di Return of the Ancients nel mondo di Path of Exile 2 è l'introduzione della Primeval Civilization, un'antica civiltà che porta con sé segreti e poteri oscuri, aprendo un nuovo mondo da scoprire.
Tra le novità ci sono aggiunte molto interessanti all'endgame, come la nuova quest "The Origins of Divinity", trenta nuove aree esplorabili per i giocatori di alto livello, il nuovo boss Arbiter e la quest Rite of the Nameless.
Ci sono poi modifiche al Rituale, con vari nuovi contenuti come un nuovo boss e la quest "Waking the Dreamer" e tante altre rielaborazioni e aggiunte in diversi settori del gioco, che portano una notevole quantità di contenuti nuovi.
Dopo l'update 0.4.0, Path of Exile 2 si prepara dunque a un'altra sostanziale evoluzione nel suo percorso verso la forma completa, che dovrebbe arrivare comunque entro quest'anno secondo i piani del team.
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