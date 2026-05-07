Werewolf: The Apocalypse – Rageborn è il nuovo gioco di Nacon e Crea-Ture Studios

Durante il Nacon Connect 2026 è stato annunciato Werewolf: The Apocalypse - Rageborn, un nuovo action adventure con ambientazione horror che presenta anche alcune caratteristiche in stile metroidvania.
Il gioco è sviluppato da crea-ture Studios, autori di Session: Skate Sim, che in questo caso si sono concentrati su qualcosa di completamente diverso dalla loro produzione precedente, dedicandosi a un titolo che mischia elementi di azione e avventura con altri simili ai metroidvania, inserendo il tutto in uno scenario alquanto oscuro.
Protagonista della storia è Taylor, che si ritrova a scoprire di essere un licantropo dopo un evento drammatico, che scatena all'improvviso tutta la sua potenza sovrumana.
Un protagonista mutaforma
Werewolf: The Apocalypse - Rageborn è ambientato nelle profondità selvagge dell'Alaska, in una mappa ampia e profondamente interconnessa, con nuovi passaggi che si aprono grazie alle nuove abilità che il protagonista sblocca avanzando nel gioco.
Taylor è in grado di sfruttare le tre forme di Garou, la sua essenza sovrumana che gli consente di sfruttare abilità e poteri speciali in ogni forma diversa.
La forma Homid è quella umana, che consente di utilizzare armi come archi e balestre, oltre ad altre abilità. La forma Lupus è quella di lupo, che porta una grande agilità e possibilità di spostamento e combattimento stealth.
Infine, la forma Crinos è quella più potente, adatta alla battaglia e in grado di scatenare potenti attacchi pieni di rabbia.
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