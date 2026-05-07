Werewolf: The Apocalypse – Rageborn è il nuovo gioco di Nacon e Crea-Ture Studios

Il gioco è sviluppato da crea-ture Studios, autori di Session: Skate Sim , che in questo caso si sono concentrati su qualcosa di completamente diverso dalla loro produzione precedente, dedicandosi a un titolo che mischia elementi di azione e avventura con altri simili ai metroidvania, inserendo il tutto in uno scenario alquanto oscuro.

Un protagonista mutaforma

Werewolf: The Apocalypse - Rageborn è ambientato nelle profondità selvagge dell'Alaska, in una mappa ampia e profondamente interconnessa, con nuovi passaggi che si aprono grazie alle nuove abilità che il protagonista sblocca avanzando nel gioco.

Taylor è in grado di sfruttare le tre forme di Garou, la sua essenza sovrumana che gli consente di sfruttare abilità e poteri speciali in ogni forma diversa.

La forma Homid è quella umana, che consente di utilizzare armi come archi e balestre, oltre ad altre abilità. La forma Lupus è quella di lupo, che porta una grande agilità e possibilità di spostamento e combattimento stealth.

Infine, la forma Crinos è quella più potente, adatta alla battaglia e in grado di scatenare potenti attacchi pieni di rabbia.