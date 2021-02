Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, la recensione

A partire dal 4 febbraio è finalmente disponibile Werewolf: The Apocalypse - Earthblood , un nuovo gioco d'azione sviluppato da Cyanide e pubblicato da Nacon. Preparatevi per sangue, lupi mannari e tanta azione in un gioco che, purtroppo, non ha nulla di originale da dire. Ecco la nostra recensione della versione PS5 di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood .

Lupi a difesa di Gaia

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood si basa sul gioco da tavolo "Werewolf: The Apocalypse" di White Wolf ed è parte della più ampia serie World of Darkness (che conta anche di Vampire: The Masquerade, Mage: The Ashension, Wraith: The Oblivion e Changeling: The Dreaming). Le basi sono quindi le stesse dell'opera originale. I Garou - lupi mannari - sono difensori di Gaia, ovvero l'intero creato. L'universo è guidato da tre grandi forze/divinità: il Wyld, creatore e caos, Weaver, ordine, e Wyrm, una forza distruttrice che deve fare spazio per il nuovo. L'umanità, però, è cresciuta e ha corrotto il Wyrm.

Noi siamo Cahal, un Garou della tribù di Fianna, che con l'aiuto del proprio branco e di alcuni umani leali cerca di fermare Endron, una delle più grandi multinazionali che stanno corrompendo e avvelenando il mondo. Il tutto inizia quando Cahal e un gruppo di alleati si infiltrano in una delle basi nemiche: la missione va però per il verso sbagliato e la moglie del nostro protagonista viene catturata e uccisa. Cahal cede quindi alla Furia e, dopo aver eliminato il responsabile della morte della moglie, uccide anche un alleato e ferisce il capo della propria tribù. Sconvolto dalle proprie azioni e dal lutto, decide quindi di abbandonare il branco e la figlia adolescente.

Passano cinque anni e Cahal scopre che il suo vecchio branco è in pericolo: decide quindi mettere fine al proprio esilio per aiutarli. Da qui parte la vera trama di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood.

L'intero intreccio, non vogliamo girarci attorno, è estremamente scontato e ripetitivo. Cahal, per un motivo o per un altro, dovrà ogni volta infiltrarsi in una base Endron per rubare dati o inseguire il classico "CEO super cattivo e senza scrupoli". Le missioni hanno sempre la stessa struttura, in un continuo botta e risposta via radio tra Cahal e la sua Q che è sempre una variante di "vai nella prossima stanza e collegati al terminale".

Nella trama si susseguono eventi teoricamente eclatanti, tra morti di amici di Cahal, tradimenti di alleati e rapimenti di famigliari. Ogni momento clou, però, è mal costruito, improvviso e, soprattutto, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood fallisce sempre nel creare un legame tra noi e i personaggi. Saranno perlopiù avatar vuoti, senza un passato o una personalità.