Nintendo Swtich ha eradicato PlayStation dal Giappone, secondo un analista

Stando all'analista anziano Hideki Yasuda di Ace Research, Nintendo Switch avrebbe letteralmente eradicato PlayStation dal mercato giapponese. Alcuni grafici mostrano che attualmente la piattaforma di Nintendo conta il 99% dei giochi venduti nel 2021, contro un misero 1% delle console di Sony.

In effetti i dati sembrano essere davvero impietosi per PS4 e PS5: tra il 28 dicembre 2020 e il 30 gennaio 2021 sarebbero stati venduti 21.425 giochi PS4, contro i 2.070.506 per Nintendo Switch, con le classifiche settimanali sostanzialmente monocolore. Nella top 30 del periodo appare un solo gioco PS4, oltretutto in ventiseiesima posizione: Call of Duty: Black Ops Cold War. Tutto il resto è Nintendo Switch.

Naturalmente parte del pubblico locale mostra ancora interesse per il mondo PlayStation, in particolare per PS5, penalizzata però dalla carenza di scorte fornite da Sony ai negozi, per favorire altri mercati.