Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ha ricevuto voti scarsi dalla critica

Emerse le prime recensioni di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, con voti nel complesso molto scarsi. Il nuovo titolo di Cyanide ha convinto pochissimi critici, che comunque non sono mai andati sopra l'8, raccogliendo per la maggior parte una sfilza di 6, 5 e 4.

Molti hanno riconosciuto allo sviluppatore di aver avuto qualche buona idea, ma la realizzazione lascia davvero a desiderare nel suo complesso, per un gioco ripetitivo sin dalle sue prime battute, nonostante la brevità della campagna principale. A salvarsi è solo l'integrazione della mitologia del gioco di ruolo cartaceo, che farà sicuramente piacere a chi lo ha giocato o ci sta giocando.

Tutti gli altri possono tranquillamente ignorarlo, come fatto notare anche dal nostro Nicola nella sua recensione di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, appena pubblicata. Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco dei voti: