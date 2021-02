Giocavano alla PlayStation al posto di curare i degenti: due OSS a rischio licenziamento

In seguito a diverse denunce di irreperibilità, il coordinatore di un'azienda sanitaria di Palermo ha sorpreso due OSS mentre giocavano alla PlayStation mentre i degenti, bisognosi di cure, venivano ignorati. Le indagini sono ancora in corso per capire con quanta regolarità avveniva questa pratica, ma adesso i due rischiano il licenziamento per giusta causa.

Il tutto è successo nella notte tra il 29 ed il 30 gennaio scorso. I protagonisti sono L.S., 33 anni, e F.F., 41 anni, due Operatori Socio Sanitari che lavorano in un'azienda sanitaria nel capoluogo siciliano. Durante il loro turno notturno, i due sono stati sorpresi dal loro coordinatore mentre giocavano alla PlayStation utilizzando un monitor portato appositamente da casa.

Il vero problema è che i due giocavano mentre i degenti bisognosi di cure venivano quasi del tutto ignorati. La situazione è emersa in tutta la sua drammaticità dopo che diversi ospiti della casa di cura avevano parlato agli infermieri del turno diurno della quasi totale irreperibilità degli OSS durante la notte. Una cosa che, ovviamente, avrebbe potuto portare a conseguenze irreparabili.

L'aggravante è che i due OSS non erano impegnati in altre mansioni o con altri pazienti, ma si stavano facendo gli affari loro giocando tutta la notte con la PlayStation. Dopo averli colti sul fatto, adesso l'amministrazione deve capire se si è trattato di un episodio isolato o di una pratica ormai consolidata. In entrambi i casi, però, si tratterebbe di una grave negligenza, che potrebbe portare ad un licenziamento per giusta causa.