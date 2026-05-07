L'avventura horror Curse of the Crimson Stag e torna a mostrarsi con un teaser trailer

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo inquietante teaser trailer, confermato il lancio del gioco nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam e svelati nuovi dettagli sulla trama.

Durante il Nacon Connect andato in onda questa sera, ONE-O-ONE e Daedalic Entertainment hanno presentato nuovamente l'avventura folk-horror The Fading of Nicole Wilson, che ora ha cambiato nome in Curse of the Crimson Stage .

Leggende locali, tragedie dimenticate e presenze inquietanti

Curse of the Crimson Stag è un thriller narrativo che esplora il fragile confine tra soprannaturale e tragedie sepolte nel passato. Al centro della storia c'è Brit, una teenager che sogna di fuggire dalla monotonia della sua cittadina natale. L'occasione arriva quando le viene chiesto di partecipare alla realizzazione di un documentario sul misterioso Whiteroot Hotel, un tempo lussuosa struttura ora abbandonata da quasi vent'anni.

Secondo le leggende locali, l'hotel sarebbe stato teatro di morti inspiegabili e fenomeni inquietanti, tanto da essere associato allo spirito collerico del Cervo Cremisi, una figura del folclore regionale che si dice protegga, o perseguiti, i boschi circostanti. Per Brit, però, questa è l'opportunità perfetta per mettersi alla prova e farsi notare. Del resto, cosa mai potrebbe andare storto?

Accompagnata da Emily, una cacciatrice di fantasmi, Brit inizia a esplorare l'albergo in rovina, scoprendo rapidamente che le storie sul suo conto non sono semplici superstizioni. Le mura del Whiteroot sembrano custodire segreti pronti a riemergere, e ciò che attende la protagonista è un intreccio di illusioni, inganni e presenze che sfidano la sua percezione della realtà.

Stando agli sviluppatori Curse of the Crimson Stag combina esplorazione, indagini, puzzle ambientali e tensione psicologica, immergendo il giocatore in un'atmosfera folk‑horror fatta di suoni inquietanti, ambientazioni suggestive e personaggi imperfetti ma credibili.