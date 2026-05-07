Il survival cooperativo The Mound: Omen of Cthulhu si mostra in un gameplay trailer esteso

Il video introduce ambientazione, struttura e dinamiche principali del gioco, in vista del lancio fissato per il 15 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Cos’è The Mound: Omen of Cthulhu

Ispirato al racconto Il Tumulo di H.P. Lovecraft (1940), The Mound: Omen of Cthulhu è un horror in prima persona pensato per la cooperativa fino a quattro giocatori. I partecipanti vestono i panni di una squadra di conquistadores impegnata a esplorare una leggendaria città sotterranea, nascosta nelle profondità di una giungla remota e avvolta da un'aura di mistero.

Naturalmente, la spedizione precipita rapidamente nel caos: la giungla si rivela un luogo opprimente e distorto, popolato da entità mostruose e ultraterrene capaci di manipolare i sensi e minare la sanità mentale dei giocatori. Le percezioni si deformano, gli alleati possono essere scambiati per nemici e ogni incontro diventa un mix imprevedibile di sparatorie, paranoia e terrore psicologico.

L'obiettivo è sopravvivere, collaborare e distinguere ciò che è

reale da ciò che è illusione, mentre l'ambiente stesso sembra cospirare contro la squadra. Ogni partita promette situazioni diverse, tra combattimenti frenetici, momenti di tensione pura e improvvisi collassi della percezione che trasformano l'esplorazione in un incubo condiviso.