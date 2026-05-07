Una panoramica su Edge of Memories mostra gameplay e caratteristiche del gioco in video

Dal Nacon Connect 2026 andato in scena oggi giunge anche un nuovo trailer per Edge of Memories, che effettua un'estesa panoramica del gioco in termini di gameplay, ambientazione e caratteristiche varie.
Sviluppato da Midgar Studio, il gioco è una sorta di seguito di Edge of Eternity, o quantomeno si pone in continuità con quest'ultimo per quanto riguarda struttura, concetto generale e caratteristiche del gameplay, oltre allo stile che richiama un po' quello delle produzioni nipponiche e dei JRPG classici.
Il gioco era tornato a farsi vedere con un trailer più incentrato sugli elementi narrativi lo scorso ottobre, e ora arriva un nuovo video incentrato soprattutto sul gameplay.
Un mondo in preda alla Corrosione
Come possiamo vedere anche dal nuovo video, riportato qui sotto, lo stile del gioco francese riprende quello tipico da anime visto già nel titolo precedente del team.
La storia di Edge of Memories racconta di un mondo minacciato dalla diffusione della Corrosione, una sorta di piaga che ha già distrutto parte del continente di Astryan e rischia di mettere in ginocchio tutto il pianeta.
Dalla parte opposta del mondo, nel continente di Avaris, la popolazione nomade che abita questa zona si ritrova a dover fronteggiare improvvisamente questa minaccia e rischia così l'estinzione. In questa situazione drammatica Eline, una Soul Whisperer itinerante, si ritrova a dover combattere contro la Corrosione e diventare un elemento fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.
Il gioco si basa sull'esplorazione del mondo, con varie possibilità di spostamento e movimento all'interno di questo, e sul combattimento, che si presenta caratterizzato da un notevole dinamismo e velocità, come una sorta di action.
Il video consente di vedere anche qualcosa del sistema di progressione dei personaggi, che consente una personalizzazione piuttosto profonda delle loro caratteristiche.
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