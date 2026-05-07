Una panoramica su Edge of Memories mostra gameplay e caratteristiche del gioco in video

Dal Nacon Connect 2026 andato in scena oggi giunge anche un nuovo trailer per Edge of Memories, che effettua un'estesa panoramica del gioco in termini di gameplay, ambientazione e caratteristiche varie.

Sviluppato da Midgar Studio, il gioco è una sorta di seguito di Edge of Eternity, o quantomeno si pone in continuità con quest'ultimo per quanto riguarda struttura, concetto generale e caratteristiche del gameplay, oltre allo stile che richiama un po' quello delle produzioni nipponiche e dei JRPG classici.

Il gioco era tornato a farsi vedere con un trailer più incentrato sugli elementi narrativi lo scorso ottobre, e ora arriva un nuovo video incentrato soprattutto sul gameplay.