Una demo di Edge of Memories è in arrivo su Steam

Nacon e Midgar Studio hanno annunciato una demo per Edge of Memories, action GDR in sviluppo presso il team francese. La versione di prova sarà disponibile dal 15 giugno su PC tramite Steam.

Se siete curiosi di testarlo in anticipo, potrete scaricare la demo al seguente link una volte che verrà pubblicata. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sopra.