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Una demo di Edge of Memories è in arrivo su Steam

Una demo di Edge of Memories arriverà su Steam il 15 giugno: due ore di contenuti per scoprire le origini di Eline, il sistema di combattimento e la sua trasformazione nella temibile Bestia Nera.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/05/2026
Eline la protagonista di Edge of Memories
Edge of Memories
Edge of Memories
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Nacon e Midgar Studio hanno annunciato una demo per Edge of Memories, action GDR in sviluppo presso il team francese. La versione di prova sarà disponibile dal 15 giugno su PC tramite Steam.

Se siete curiosi di testarlo in anticipo, potrete scaricare la demo al seguente link una volte che verrà pubblicata. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sopra.

I contenuti della demo

La demo permette di affrontare una parte del primo capitolo. La protagonista Eline si risveglia su una spiaggia idilliaca lungo la Costa di Estfalia e incontra Ysoris, un misterioso viandante dotato di strane protesi. I due finiranno per unire le forze per salvare un gruppo di cacciatori rapiti da creature generate dalla Corrosione.

Questa sezione introduttiva consente ai giocatori di prendere confidenza con le basi del sistema di combattimento, sbloccando le prime combo di Eline e le abilità di Ysoris, scoprendo il sistema delle debolezze dei nemici e imparando a creare pozioni nei campi di riposo.

Al termine della missione si affronta il primo boss del gioco e si assiste alla rivelazione del potere nascosto di Eline: la trasformazione nella Bestia Nera, che le garantisce una forza straordinaria per un breve periodo, permettendole di infliggere danni devastanti e concludere gli scontri con una spettacolare mossa finale.

Nacon ha messo in vendita Midgar Studio, autore di Edge of Memories Nacon ha messo in vendita Midgar Studio, autore di Edge of Memories

In totale, la demo offre circa due ore di contenuti, un assaggio in vista del debutto di Edge of Memories previsto entro la fine dell'anno su PS5, Xbox One e PC.

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