Edge of Memories si mostra in un nuovo trailer incentrato su storia, personaggi e mondo di gioco

L'editore Nacon e il team di sviluppo Midgar Studio hanno pubblicato un nuovo trailer per Edge of Memories, in questo caso incentrato su storia, personaggi e mondo di gioco, illustrando un po' gli elementi narrativi di questo interessante gioco di ruolo d'azione.

Annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S lo scorso febbraio, si tratta di un nuovo gioco dagli autori di Edge of Eternity, e che si pone in continuità con quest'ultimo in termini di concetto e alcune caratteristiche del gameplay.

Il gioco era tornato a farsi vedere con un trailer al Future Games Show la scorsa estate, e ora arriva un nuovo video incentrato sugli elementi narrativi di questo interessante progetto.