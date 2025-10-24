0

Edge of Memories si mostra in un nuovo trailer incentrato su storia, personaggi e mondo di gioco

L'action RPG che riprende lo stile classico giapponese Edge of Memories si mostra in un nuovo trailer, incentrato in questo caso su storia, personaggi, mondo di gioco e altro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/10/2025
La protagonista di Edge of Memories
Edge of Memories
Edge of Memories
News Video Immagini

L'editore Nacon e il team di sviluppo Midgar Studio hanno pubblicato un nuovo trailer per Edge of Memories, in questo caso incentrato su storia, personaggi e mondo di gioco, illustrando un po' gli elementi narrativi di questo interessante gioco di ruolo d'azione.

Annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S lo scorso febbraio, si tratta di un nuovo gioco dagli autori di Edge of Eternity, e che si pone in continuità con quest'ultimo in termini di concetto e alcune caratteristiche del gameplay.

Il gioco era tornato a farsi vedere con un trailer al Future Games Show la scorsa estate, e ora arriva un nuovo video incentrato sugli elementi narrativi di questo interessante progetto.

Una storia epica

Come possiamo vedere anche dal nuovo trailer, riportato qui sotto, lo stile riprende quello tipo anime visto già nel gioco precedente, dando modo di vedere più da vicino le caratteristiche della storia, dei personaggi e del mondo.

La storia di Edge of Memories racconta di un mondo minacciato dalla diffusione della Corrosione, una sorta di piaga che ha già distrutto parte del continente di Astryan e rischia di mettere in ginocchio tutto il pianeta.

Edge Of Eternity, la recensione Edge Of Eternity, la recensione

Dalla parte opposta del mondo, nel continente di Avaris, la popolazione nomade che abita questa zona si ritrova a dover fronteggiare improvvisamente questa minaccia e rischia così l'estinzione. In questa situazione drammatica Eline, una Soul Whisperer itinerante, si ritrova a dover combattere contro la Corrosione e diventare un elemento fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.

Un misterioso incontro risveglia infatti in lei un potere speciale e oscuro, che può sovvertire le sorti di una battaglia che sembra ormai segnata e porre fine a questo evento apocalittico.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Edge of Memories si mostra in un nuovo trailer incentrato su storia, personaggi e mondo di gioco