Edge of Memories annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S, dagli autori di Edge of Eternity

Il publisher Nacon e il team Midgar Studio hanno annunciato Edge of Memories con un primo trailer di presentazione: si tratta di un nuovo action RPG che si pone in continuità con il precedente Edge of Eternity, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non c'è ancora una data di uscita per il gioco, ma intanto possiamo vedere diversi aspetti di questa nuova produzione attraverso il trailer ufficiale riportato qui sotto, che mostra lo stile anime adottato per la caratterizzazione grafica di personaggi e mondo di gioco.

Viene confermata peraltro la presenza del noto compositore Yasunori Mitsuda per la colonna sonora, insieme alla cantante Emi Evans, che ha preso parte anche alle musiche di Nier: Automata.