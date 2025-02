YouTube vuole rendervi le pubblicità meno fastidiose, ecco come

A partire dal 12 maggio, YouTube ha intenzione di inserire in modo più efficace le pubblicità all'interno dei video della piattaforma di streaming. Non significa ovviamente ridurne il numero, ma fare in modo che non vengano posizionati in modo tale da interrompere le frasi o sequenze d'azione.

L'obiettivo è fare in modo che le pubblicità vengano posizionate in modo automatico nelle pause o durante le transizioni, questo secondo una pagina di supporto della compagnia. Inoltre, pare che anche i vecchi video potranno ricevere "slot pubblicitari aggiuntivi e automatici in punti adeguati".