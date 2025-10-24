The Outer Worlds 2 a confronto su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto tra le versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e PC di The Outer Worlds 2, mettendo in luce le differenze tecniche e le modalità grafiche disponibili su ciascuna piattaforma.

Su console, il gioco propone tre preset: Qualità a 30 fps, Bilanciata a 40 fps e Prestazioni a 60 fps. Le prime due condividono impostazioni visive simili, ma si distinguono per la risoluzione di rendering, che su PS5 e Xbox Series X varia tra i 1440 e i 1600p in modalità Qualità, mentre su PS5 Pro si attesta tra i 1600 e i 2160p. In modalità Bilanciata, la risoluzione scende a circa 1280-1440p su PS5 e Xbox Series X, e sale a 1440-1800p su PS5 Pro.

La modalità Prestazioni, pensata per garantire fluidità a 60 fps, comporta sacrifici visivi come una minore distanza visiva, ombre semplificate, dettagli ridotti e texture meno definite. In questo preset, la risoluzione oscilla tra gli 848 e i 1280p su PS5 e Xbox Series X, mentre su PS5 Pro raggiunge circa 1620p. Secondo ElAnalistaDeBits, la modalità Prestazioni resta la scelta più consigliata per chi privilegia la fluidità, nonostante le rinunce grafiche.