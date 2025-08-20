Il gameplay di Edge of Memories è stato mostrato con un trailer al Future Games Show

Nacon e Midgar Studio hanno mostrato il gameplay di Edge of Memories con un nuovo trailer pubblicato nel corso del Future Games Show, confermando che il gioco farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026.

Caratterizzato da una grafica in stile anime, Edge of Memories ci vedrà esplorare un mondo ampio e affascinante ma pieno di insidie da cui dovremo guardarci, ricorrendo alle meccaniche di un sistema di combattimento che sembra piuttosto spettacolare.

Accompagnati da una colonna sonora firmata dal noto compositore Yasunori Mitsuda, potremo controllare un manipolo di personaggi impegnati in un'avventura che ben presto si rivela ambiziosa e impegnativa.

Come si può vedere in queste sequenze, il gameplay di Edge of Memories unisce fasi esplorative e frenetici combattimenti in tempo reale che per il momento promettono decisamente bene.