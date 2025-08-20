0

Il gameplay di Edge of Memories è stato mostrato con un trailer al Future Games Show

Durante il Future Games Show è stato mostrato un nuovo trailer del gameplay di Edge of Memories, il nnuovo action RPG di Nacon e Midgar Studio in arrivo nel 2026.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/08/2025
Una scena di combattimento di Edge of Memories

Nacon e Midgar Studio hanno mostrato il gameplay di Edge of Memories con un nuovo trailer pubblicato nel corso del Future Games Show, confermando che il gioco farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2026.

Caratterizzato da una grafica in stile anime, Edge of Memories ci vedrà esplorare un mondo ampio e affascinante ma pieno di insidie da cui dovremo guardarci, ricorrendo alle meccaniche di un sistema di combattimento che sembra piuttosto spettacolare.

Accompagnati da una colonna sonora firmata dal noto compositore Yasunori Mitsuda, potremo controllare un manipolo di personaggi impegnati in un'avventura che ben presto si rivela ambiziosa e impegnativa.

Come si può vedere in queste sequenze, il gameplay di Edge of Memories unisce fasi esplorative e frenetici combattimenti in tempo reale che per il momento promettono decisamente bene.

Un nuovo mondo

Annunciato lo scorso febbraio, Edge of Memories non ce la farà dunque a uscire entro la fine di quest'anno, come previsto inizialmente: bisognerà attendere l'inizio del 2026, così da concedere agli sviluppatori il tempo necessario per rifinire al meglio l'esperienza sulle diverse piattaforme.

La trama di Edge of Memories narra di un mondo minacciato dalla Corrosione, una piaga che ha già devastato parte del continente di Astryan e rischia di compromettere l'intero pianeta.

Dall'altra parte del globo, nel continente di Avaris, la popolazione nomade deve affrontare questa minaccia improvvisa, rischiando l'estinzione. In questo contesto drammatico, Eline, una Soul Whisperer itinerante, si trova costretta a combattere la Corrosione, diventando cruciale per la salvezza del mondo.

#Multiplayer.it Summer of Games #Gamescom
