Le tessere per il credito del PS Store a prezzo scontato su Instant Gaming sono perfette per le Offerte Sony

Il Pianeta degli Sconti e le offerte di Halloween del negozio digitale di PlayStation sono arrivate da alcuni giorni e permettono di risparmiare, ma se volete comprare un po' di giochi a basso prezzo, il nostro consiglio è di sfruttare le promozioni di Instant Gaming per risparmiare ancora di più. Potete infatti ottenere del credito del PS Store a prezzo scontato, ad esempio una tessera da 60€ pagando però 56,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui e sulla pagina di Instant Gaming è già quello finale, poiché non va aggiunta l'IVA sulle tessere di ricarica. Trovate inoltre non solo la tessera da 60€, ma anche tagli inferiori (10, 20 e 50 euro) oppure superiori (80 e 100 euro). In questo periodo la disponibilità delle tessere è variabile, quindi se vi servono consigliamo di non attendere troppo e di comprarle.
Come funzionano le tessere di ricarica del PS Store di Instant Gaming
Una volta comprata la tessera, riceverete un codice alfanumerico: basta aspettare poche decine di secondi per vederlo direttamente sul sito di Instant Gaming. Questo codice va inserito all'interno della funzione di Riscatto codice del PS Store, dopo aver fatto l'accesso col vostro account. Potete farlo sia tramite il browser, che su console o sull'App PlaStation ufficiale.
Il credito può subito essere usato per comprare ogni prodotto digitale presente su PS Store, come giochi interi, espanzioni, valute per le microtransazioni, ma anche abbonamenti come PS Plus. Nel caso nel quale cerchiate di acquistare un prodotto il cui prezzo supera il credito a vostra disposizione, il portafogli prenderà la differenza dalla vostra carta di credito associata all'account.