0

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio si mostra in un nuovo trailer

Nintendo ha pubblicato oggi un nuovo trailer doppiato in italiano di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, il musou in esclusiva per Nintendo Switch 2 in arrivo il prossimo 6 novembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/10/2025
Il Re Raul in Hyrule Warrios: L'Era dell'Esilio
Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
Hyrule Warriors: L'era dell'esilio
News Video Immagini

La data di uscita di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio si avvicina rapidamente, e Nintendo ce lo ricorda con un nuovo trailer doppiato in italiano, visibile nel player sottostante.

Il filmato alterna sequenze cinematografiche, che introducono Zelda e gli altri protagonisti, a scene di gameplay. Queste ultime mettono in risalto gli Attacchi Sincro, colpi eseguiti in collaborazione tra due personaggi che possono generare effetti diversi: dai danni ingenti a potenziamenti, fino alla creazione di costrutti controllabili. Ogni combinazione dà vita ad Attacchi Sincro unici, rendendo fondamentale sperimentare diverse coppie di personaggi per padroneggiare al meglio il sistema.

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio arriva nei negozi tra poche settimane

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è un action musou sviluppato da Koei Tecmo. Nel gioco, il Re Raul e la Principessa Zelda guidano una disperata difesa contro l'invasione delle legioni di Ganondorf, in una battaglia che deciderà il destino del regno.

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, abbiamo provato un nuovo musou da sogno Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, abbiamo provato un nuovo musou da sogno

Durante l'avventura ritroveremo volti familiari e incontreremo nuovi personaggi, come Calamo, un vivace Korok in cerca di un luogo dove mettere radici, e il Golem Misterioso, capace di trasformarsi e prendere il volo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 6 novembre.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio si mostra in un nuovo trailer