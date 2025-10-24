Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio si mostra in un nuovo trailer

La data di uscita di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio si avvicina rapidamente, e Nintendo ce lo ricorda con un nuovo trailer doppiato in italiano, visibile nel player sottostante.
Il filmato alterna sequenze cinematografiche, che introducono Zelda e gli altri protagonisti, a scene di gameplay. Queste ultime mettono in risalto gli Attacchi Sincro, colpi eseguiti in collaborazione tra due personaggi che possono generare effetti diversi: dai danni ingenti a potenziamenti, fino alla creazione di costrutti controllabili. Ogni combinazione dà vita ad Attacchi Sincro unici, rendendo fondamentale sperimentare diverse coppie di personaggi per padroneggiare al meglio il sistema.
Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio arriva nei negozi tra poche settimane
Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è un action musou sviluppato da Koei Tecmo. Nel gioco, il Re Raul e la Principessa Zelda guidano una disperata difesa contro l'invasione delle legioni di Ganondorf, in una battaglia che deciderà il destino del regno.
Durante l'avventura ritroveremo volti familiari e incontreremo nuovi personaggi, come Calamo, un vivace Korok in cerca di un luogo dove mettere radici, e il Golem Misterioso, capace di trasformarsi e prendere il volo.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 6 novembre.