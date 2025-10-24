Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio si mostra in un nuovo trailer

Il filmato alterna sequenze cinematografiche, che introducono Zelda e gli altri protagonisti, a scene di gameplay. Queste ultime mettono in risalto gli Attacchi Sincro , colpi eseguiti in collaborazione tra due personaggi che possono generare effetti diversi: dai danni ingenti a potenziamenti, fino alla creazione di costrutti controllabili. Ogni combinazione dà vita ad Attacchi Sincro unici, rendendo fondamentale sperimentare diverse coppie di personaggi per padroneggiare al meglio il sistema.

La data di uscita di Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio si avvicina rapidamente, e Nintendo ce lo ricorda con un nuovo trailer doppiato in italiano , visibile nel player sottostante.

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio arriva nei negozi tra poche settimane

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è un action musou sviluppato da Koei Tecmo. Nel gioco, il Re Raul e la Principessa Zelda guidano una disperata difesa contro l'invasione delle legioni di Ganondorf, in una battaglia che deciderà il destino del regno.

Durante l'avventura ritroveremo volti familiari e incontreremo nuovi personaggi, come Calamo, un vivace Korok in cerca di un luogo dove mettere radici, e il Golem Misterioso, capace di trasformarsi e prendere il volo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 6 novembre.