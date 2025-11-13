Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio debutta in cima alla classifica giapponese, unica novità di rilievo

Arrivano le classifiche giapponesi e dipingono lo scenario che era piuttosto prevedibile, con Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio a debuttare direttamente in vetta alla classifica dei giochi più venduti e Nintendo Switch 2 continuare a dominare in maniera assoluta tra gli hardware.
In effetti, considerando che il gioco in collaborazione tra Koei Tecmo e Nintendo rappresenta la maggiore novità della settimana e trattandosi di un'esclusiva per Nintendo Switch 2, era facile aspettarsi un risultato del genere, ma è comunque interessante dare un'occhiata alla top ten riportata qui sotto:
- [SW2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei Tecmo, 11/06/25) - 73,183 (New)
- [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) - 54,904 (1,205,487)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 54,413 (2,071,827)
- [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) - 32,682 (264,932)
- [SW2] Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokemon Company, 10/16/25) - 29,662 (750,484)
- [SW2] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) - 13,011 (97,467)
- [PS5] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) - 10,261 (107,073)
- [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 8,378 (371,140)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 5,422 (8,248,840)
- [SW2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) - 5,356 (75,139)
Come potete vedere, il gioco di Zelda da parte del Team Ninja è primo, seguito dal solito Leggende Pokémon: Z-A e da Mario Kart World, dunque senza alcuna grande variazione in vista tranne la vetta della classifica.
La classifica hardware
La situazione di normalità generale si rileva anche sul fronte della classifica hardware, dove Nintendo Switch 2 continua a dominare in maniera totale annichilendo la concorrenza.
Non per nulla, proprio di recente Sony ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova PS5 a prezzo ridotto per il Giappone, cercando forse in questo modo di controbattere allo strapotere di Nintendo in patria.
Vediamo dunque la classifica hardware di questa settimana in Giappone:
- Switch 2 - 90,410 (2,642,256)
- Switch OLED Model - 13,270 (9,291,650)
- Switch Lite - 7,675 (6,717,249)
- PlayStation 5 - 4,254 (5,845,837)
- Switch - 2,932 (20,166,192)
- PlayStation 5 Pro - 2,660 (266,752)
- PlayStation 5 Digital Edition - 777 (1,024,306)
- Xbox Series X Digital Edition - 246 (23,609)
- Xbox Series X - 183 (323,299)
- Xbox Series S - 58 (340,029)
- PlayStation 4 - 16 (7,930,046)
Come possiamo vedere, la famiglia Nintendo Switch supera di più di dieci volte quella PS5 in termini di vendite, una situazione che risulta ormai normale da tempo, in Giappone.