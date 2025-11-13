Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio debutta in cima alla classifica giapponese, unica novità di rilievo

Arrivano le classifiche giapponesi e dipingono lo scenario che era piuttosto prevedibile, con Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio a debuttare direttamente in vetta alla classifica dei giochi più venduti e Nintendo Switch 2 continuare a dominare in maniera assoluta tra gli hardware.

In effetti, considerando che il gioco in collaborazione tra Koei Tecmo e Nintendo rappresenta la maggiore novità della settimana e trattandosi di un'esclusiva per Nintendo Switch 2, era facile aspettarsi un risultato del genere, ma è comunque interessante dare un'occhiata alla top ten riportata qui sotto:

[SW2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei Tecmo, 11/06/25) - 73,183 (New) [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) - 54,904 (1,205,487) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 54,413 (2,071,827) [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) - 32,682 (264,932) [SW2] Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (The Pokemon Company, 10/16/25) - 29,662 (750,484) [SW2] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) - 13,011 (97,467) [PS5] Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Square Enix, 10/30/25) - 10,261 (107,073) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) - 8,378 (371,140) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 5,422 (8,248,840) [SW2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) - 5,356 (75,139)

Come potete vedere, il gioco di Zelda da parte del Team Ninja è primo, seguito dal solito Leggende Pokémon: Z-A e da Mario Kart World, dunque senza alcuna grande variazione in vista tranne la vetta della classifica.