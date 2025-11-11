Sony ha annunciato una nuova PS5 a prezzo ridotto, ma solo per il Giappone

Seguendo la stessa iniziativa di Nintendo, che ha proposto una versione economica di Nintendo Switch 2 per il mercato interno, anche Sony ha annunciato in queste ore un nuovo modello di PS5 a prezzo ridotto, ma solo per il Giappone.

Ne avevamo parlato proprio ieri immaginando i possibili contenuti dello State of Play andato in scena questa sera, e a quanto pare le voci erano attendibili: Sony ha effettivamente presentato una PS5 economica solo per il Giappone, legata strettamente a tale mercato dall'utilizzo esclusivo della lingua giapponese.

Per il resto, si tratta di una PS5 Digital del tutto simile a quella standard digitale ma esclusivamente in giapponese, che verrà messa a disposizione al prezzo di 55.000 yen, dunque con una notevole riduzione rispetto al costo standard.