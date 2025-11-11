Sony ha annunciato una nuova PS5 a prezzo ridotto, ma solo per il Giappone

Seguendo la stessa iniziativa di Nintendo, che ha proposto una versione economica di Nintendo Switch 2 per il mercato interno, anche Sony ha annunciato in queste ore un nuovo modello di PS5 a prezzo ridotto, ma solo per il Giappone.
Ne avevamo parlato proprio ieri immaginando i possibili contenuti dello State of Play andato in scena questa sera, e a quanto pare le voci erano attendibili: Sony ha effettivamente presentato una PS5 economica solo per il Giappone, legata strettamente a tale mercato dall'utilizzo esclusivo della lingua giapponese.
Per il resto, si tratta di una PS5 Digital del tutto simile a quella standard digitale ma esclusivamente in giapponese, che verrà messa a disposizione al prezzo di 55.000 yen, dunque con una notevole riduzione rispetto al costo standard.
Un'iniziativa solo per il Giappone, in diretto contrasto con Nintendo
La nuova PS5 Digital economica per il Giappone sarà disponibile tra poco: la data di uscita è fissata per il 21 novembre, dunque non ci vorrà molto per vedere i primi risultati del suo impatto sul mercato locale.
Il prezzo di 55.000 yen corrisponde a circa 300€, dunque quasi la metà del prezzo standard a cui la stessa console si trova in vendita in Europa, cosa che dovrebbe stimolare notevolmente le vendute in un territorio in cui PS5 sta faticando forse più del previsto.
Il fatto di imitare palesemente Nintendo con la stessa mossa intrapresa dalla casa di Kyoto dimostra in effetti la volontà di Sony di cercare di controbattere allo strapotere di Nintendo Switch 2 e Switch 1 in patria, quantomeno presentandosi sul mercato con un prezzo simile.
Non è ancora chiaro se la console abbia effettivamente un blocco regionale come il Nintendo Switch 2 economico dedicato al Giappone o se la limitazione sia solo l'uso esclusivo della lingua giapponese, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.