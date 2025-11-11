Never Grave: The Witch and The Curse svela la data di uscita: è il nuovo gioco dei creatori di Palworld

Nello State of Play dedicato ai videogiochi giapponesi e asiatici in arrivo su console PlayStation è stato mostrato Never Grave: The Witch and The Curse, un gioco d'azione e piattaforme con una sezione di gestione della propria base.

Never Grave: The Witch and The Curse è un gioco realizzato dagli autori di Palworld e sarà disponibile il 5 marzo 2026.