Never Grave: The Witch and The Curse svela la data di uscita: è il nuovo gioco dei creatori di Palworld

Nello State of Play dedicato ai videogiochi giapponesi e asiatici in arrivo su console PlayStation è stato mostrato Never Grave: The Witch and The Curse, un gioco d'azione e piattaforme con una sezione di gestione della propria base.
Never Grave: The Witch and The Curse è un gioco realizzato dagli autori di Palworld e sarà disponibile il 5 marzo 2026.
Il trailer di Never Grave: The Witch and The Curse
Never Grave: The Witch and The Curse ha una struttura da roguelite e a ogni esplorazione dobbiamo cercare risorse per creare una base, dove produrre nuovi oggetti utili per potenziarci ed esplorare ancora più in profondità i dungeon.
Una caratteristica di Never Grave: The Witch and The Curse è la capacità di possedere i nemici e usare così le loro abilità uniche. L'opera inizialmente sarebbe dovuta uscire in accesso anticipato, ma alla fine il team ha deciso di proseguire nello sviluppo e pubblicare il gioco direttamente una volta pronto.
Vi ricordiamo che abbiamo provato Never Grave.