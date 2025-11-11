Sony svela le vendite di PS5 e Ghost of Yotei, crescono i ricavi e utenti mensili attivi, ma calano i profitti

Nel dettaglio, i ricavi sono stati pari a 1.113,2 miliardi di yen, con un incremento di 41,6 miliardi di yen (+4%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainati principalmente dalla crescita nelle vendite di software. I profitti, invece, si sono attestati a 120,4 miliardi di yen, in calo di 18,5 miliardi di yen (-13%), a causa delle performance negative di Bungie e Destiny 2, oltre a correzioni nei costi di sviluppo.

PS5 raggiunge 84,2 milioni di unità distribuite, Ghost of Yotei parte con 3,3 di copie

Sony ha svelato che PS5 ha raggiunto quota 84,2 milioni di unità distribuite a livello globale. Di queste, 3,9 milioni sono state distribuite nel trimestre in esame, con un incremento di 0,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sebbene non rientri nel trimestre considerato, Sony ha comunicato che Ghost of Yotei ha venduto 3,3 milioni di copie nei primi 32 giorni dal lancio, fino al 2 novembre.

Gli utenti mensili attivi del PlayStation Network sono saliti a 119 milioni, con un incremento di 3 milioni rispetto all'anno fiscale precedente. Le vendite combinate di software per PS4 e PS5 hanno raggiunto 80,3 milioni di unità, in crescita di 2,6 milioni su base annua. Di queste, 6,3 milioni sono titoli first-party PlayStation, con un aumento di 1 milione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Infine, il 72% delle vendite è avvenuto tramite digital delivery, in crescita del 2% anno su anno.