Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 21.0.0

A partire da Switch 2, sono stati aggiunti nuovi simboli nella schermata principale per distinguere più facilmente i giochi in formato fisico da quelli digitali . È stata inoltre introdotta un'opzione per annullare tutti i download in corso con un solo comando. Un'altra novità riguarda i possessori di bundle che includono un gioco (come quelli di Mario Kart World o Leggende Pokémon Z-A): in questi casi, una nuova icona chiamata "Ricevi Software" comparirà automaticamente quando la console viene connessa a Internet, reindirizzando l'utente direttamente all'eShop per avviare il download del titolo incluso.

Durante la notte, Nintendo ha pubblicato l' aggiornamento di sistema 21.0.0 per Nintendo Switch e Switch 2 , introducendo diverse migliorie e nuove funzionalità, in particolare per la console più recente della grande N.

Le altre novità

Sempre su Switch 2, l'opzione per aggiungere amici dalla lista degli utenti con cui si è giocato di recente ora include anche quelli con cui si è interagito tramite GameChat. Proprio GameChat riceve alcune ottimizzazioni: i giochi non entreranno più in modalità riposo durante l'uso della chat vocale, e la funzione non verrà interrotta nel passaggio da una connessione cablata a una wireless (ad esempio, passando dalla modalità docked a quella portatile). Sono state inoltre apportate piccole modifiche alle impostazioni di accessibilità, audio, display, notifiche e alla terminologia del sistema operativo, oltre agli immancabili "miglioramenti generali alla stabilità del sistema".

Per quanto riguarda la Nintendo Switch originale, le novità sono meno numerose e in parte condivise con Switch 2. Anche qui sono stati introdotti i simboli per distinguere i giochi fisici da quelli digitali, e le informazioni sui salvataggi in cloud mostrate all'avvio di un gioco sono state aggiornate. Inoltre, il processo di trasferimento dati verso Switch 2 ora consente di disattivare le opzioni "Scarica nuovamente il software su Nintendo Switch 2" e "Trasferisci i dati dell'album". Anche in questo caso, l'aggiornamento include miglioramenti alla stabilità generale del sistema.

Per le note dell'aggiornamento al completo vi rimandiamo al sito ufficiale internazionale di Nintendo per Switch 2 (al momento disponibili solo in inglese) e a quello italiano per Nintendo Switch.