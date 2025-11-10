Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per questa settimana, tutto dedicato a Super Mario Galaxy Il Film

A quanto pare questa settimana è stata scelta per ospitare varie presentazioni di un certo livello, considerando che è stato appena annunciato anche un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Galaxy Il Film.

La notizia è stata diffusa dalla compagnia direttamente attraverso la sua app Nintendo Today per piattaforme iOS e Android: l'appuntamento è fissato per mercoledì 12 novembre alle ore 15:00 italiane, e per il momento non ci sono altre informazioni al riguardo. Curiosamente, l'annuncio arriva a poche ore di distanza da quello del nuovo State of Play di PlayStation, che si terrà l'11 novembre sera alle 23:00.

"Sintonizzatevi con noi il 12 novembre alle ore 15:00 per un nuovo Nintendo Direct contenente la presentazione in anteprima mondiale di Super Mario Galaxy Il Film con un trailer ufficiale", si legge nella descrizione del video in streaming.