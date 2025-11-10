Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato per questa settimana, tutto dedicato a Super Mario Galaxy Il Film

A quanto pare questa settimana è stata scelta per ospitare varie presentazioni di un certo livello, considerando che è stato appena annunciato anche un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Super Mario Galaxy Il Film.
La notizia è stata diffusa dalla compagnia direttamente attraverso la sua app Nintendo Today per piattaforme iOS e Android: l'appuntamento è fissato per mercoledì 12 novembre alle ore 15:00 italiane, e per il momento non ci sono altre informazioni al riguardo. Curiosamente, l'annuncio arriva a poche ore di distanza da quello del nuovo State of Play di PlayStation, che si terrà l'11 novembre sera alle 23:00.
"Sintonizzatevi con noi il 12 novembre alle ore 15:00 per un nuovo Nintendo Direct contenente la presentazione in anteprima mondiale di Super Mario Galaxy Il Film con un trailer ufficiale", si legge nella descrizione del video in streaming.
In arrivo il primo trailer ufficiale del nuovo film
La questione sembra dunque decisamente chiara: mercoledì pomeriggio potremo assistere al primo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy Il Film direttamente dal canale YouTube di Nintendo, oltre forse ad altre informazioni relative a questa produzione.
Si tratta della seconda pellicola animata incentrata su Super Mario e gli altri personaggi della celebre serie, dopo il successo travolgente riscosso dal primo Super Mario Bros. Il Film.
Dimostra anche l'impegno continuativo di Nintendo nel nuovo ambito cinematografico, in questo caso proseguendo la collaborazione con Illumination nell'ambito dell'animazione in computer grafica, dopo gli ottimi risultati ottenuti in precedenza.
Proprio nelle ore scorse abbiamo assistito alle prime immagini di Yoshi nel film di Super Mario Galaxy a causa di un bizzarro leak proveniente da dei biscotti, mentre Shigeru Miyamoto aveva riferito di recente che la produzione del film è nelle fasi finali, e questa presentazione ufficiale lo conferma.
La data di uscita di Super Mario Galaxy Il Film è fissata per il 3 aprile 2026 al cinema.