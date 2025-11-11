L'autore di The Exit 8 ha annunciato Pale Dots, un gioco in cui si fugge da mostri colossali

The Exit 8 è diventato un gioco di culto, soprattutto in Giappone, dove il prolifico sviluppatore indipendente Kotake Create viene osannato dal pubblico. Ora ha annunciato un nuovo gioco, chiamato Pale Dots , in sviluppo per PC e conosciuto in precedenza con il titolo provvisorio "Strange Shadow". Inizialmente era previsto per il 2025, ma ora fissato per chissà quando (probabilmente 2026).

Uno gioco strano

"Pale Dots è il titolo precedentemente in sviluppo come Strange Shadow, ma è stato rinominato. La pagina Steam verrà aggiornata prossimamente. Inoltre, anche se inizialmente puntavamo a un'uscita nel 2025, il lancio sarà posticipato per motivi legati allo sviluppo. Annunceremo la nuova data di uscita non appena sarà decisa. Mi scuso sinceramente per il ritardo." Ha scritto Kotake Create su X, lanciando anche la pagina Steam di Pale Dots, dove attualmente non risultano esserci immagini, per via del fatto che quelle che erano presenti erano state prese da una vecchia build e sono state rimosse.

Pale Dots è un gioco horror d'avventura in terza persona ambientato nello spazio. Il giocatore veste i panni di un astronauta precipitato su un pianeta misterioso, abitato da creature gigantesche, dal quale dovrà fuggire correndo, nascondendosi e utilizzando varie azioni per sopravvivere e trovare la via di casa.

I requisiti di sistema di Pale Dots non sembrano particolarmente impegnativi: sarà sufficiente un processore e sistema operativo a 64 bit, 8 GB di RAM e 9 GB di spazio libero su disco.

Una versione aggiornata del gioco è stata mostrata durante l'evento Tokyo Game Dungeon 10 il 9 novembre, e i fan possono aspettarsi che Kotake Create pubblichi presto nuovi dettagli, immagini e video man mano che lo sviluppo si avvicina alla conclusione.