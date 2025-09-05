È grazie alla cancellazione di P.T. che è potuta emergere una hit indie come The Exit 8, per Hideki Kamiya

L'horror indipendente The Exit 8 è stato un successo enorme in Giappone. Pubblicato a novembre 2023, ha venduto più di 2 milioni di copie ed è stato adattato in un romanzo e in un film. Ha avuto anche un'enorme influenza sugli altri sviluppatori indie, che ne hanno assunto la formula, cercando di copiarla. Il fenomeno si è così diffuso da essere diventato addirittura un sottogenere, quello degli "Exit 8-like". Secondo Hideki Kamiya, che conoscerete sicuramente per titoli quali Bayonetta e Devil May Cry, il gioco di Kotake Create deve tutto alla cancellazione di P.T. da parte di Konami, con la gente che lo sta ormai dimenticando. Insomma, The Exit 8, i cui sviluppatori hanno sempre ammesso di essersi ispirati all'horror di Hideo Kojima, non avrebbe inventato niente, ma solo assunto un ruolo lasciato libero dall'ancora incomprensibile decisione di Konami.

P.T. è stato dimenticato?

Kamiya ha, in realtà, ripreso su X un discorso fatto all'epoca dell'uscita della hit indie, quindi nel 2023, elaborandolo alla luce dell'evolversi della situazione: "The Exit 8 è diventato virale, ma credo che sia fondamentalmente una versione 'light' di P.T. Quando ho giocato a P.T., ricordo di aver pensato che fosse geniale, e ora, con P.T. che è stato definitivamente cancellato, sembra che The Exit 8 abbia preso il suo posto."

The Exit 8 ha un'atmosfera surreale

"Ecco perché il termine 'Exit 8-like' mi suona strano. Da una prospettiva di storia dei videogiochi, penso che chiamarlo 'P.T.-like' sarebbe più giusto. Questo dimostra quanto P.T. fosse innovativo, completamente unico e senza precedenti, per non parlare della sua enorme influenza sugli sviluppatori che sono venuti dopo. (Se esistevano effettivamente giochi a ciclo continuo in spazi chiusi prima di P.T. e me ne sto dimenticando, vi prego gentilmente di farmelo sapere)."

Quando ha visto per la prima volta The Exit 8, Kamiya lo ha immediatamente percepito come un gioco in stile P.T., ma è rimasto sorpreso nel vedere che pochi altri avevano fatto lo stesso collegamento. Questo gli ha fatto capire quanto il gioco di Kojima sia finito nel dimenticatoio. "Dovremmo assolutamente ricordare P.T. come il vero ideatore di quel tipo di game design, o almeno, questo è quello che penso come game designer."