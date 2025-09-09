"Hideo Kojima dovrebbe fare un altro P.T., o forse lo farò io", dice l'autore di Bayonetta e Okami

Per la serie "Hideki Kamiya dice cose" l'autore di Devil May Cry, Bayonetta e Okami, ex-Capcom, è recentemente tornato a parlare di P.T., riferendo che Hideo Kojima dovrebbe creare un altro gioco simile, o che fosse potrebbe farlo lui stesso.

La questione si collega a delle considerazioni riferite dal game designer su X, relative all'eredità di P.T. e a come il breve titolo di Kojima sia riuscito, pur essendo stato rimosso dal mercato, a ispirare un nuovo filone di horror come The Exit 8.

"Se è impossibile far risorgere P.T., Kojima dovrebbe fare un nuovo gioco con lo stesso stile", ha affermato Kamiya, "Se non lo fa lui, forse potrei provarci io", ha poi aggiunto, spiegando però che "io odio gli horror, dunque non sarebbe un horror... inoltre, non ho idee al riguardo".