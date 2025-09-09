"Hideo Kojima dovrebbe fare un altro P.T., o forse lo farò io", dice l'autore di Bayonetta e Okami

Per la serie "Hideki Kamiya dice cose" l'autore di Devil May Cry, Bayonetta e Okami, ex-Capcom, è recentemente tornato a parlare di P.T., riferendo che Hideo Kojima dovrebbe creare un altro gioco simile, o che fosse potrebbe farlo lui stesso.
La questione si collega a delle considerazioni riferite dal game designer su X, relative all'eredità di P.T. e a come il breve titolo di Kojima sia riuscito, pur essendo stato rimosso dal mercato, a ispirare un nuovo filone di horror come The Exit 8.
"Se è impossibile far risorgere P.T., Kojima dovrebbe fare un nuovo gioco con lo stesso stile", ha affermato Kamiya, "Se non lo fa lui, forse potrei provarci io", ha poi aggiunto, spiegando però che "io odio gli horror, dunque non sarebbe un horror... inoltre, non ho idee al riguardo".
Un P.T. da parte di Kamiya? Poco probabile
Insomma, il nuovo intervento di Kamiya sembra un altro tipico esempio delle sue esternazioni social, sempre estremamente appassionate e con un tocco al limite con il nonsense, ma si capisce come P.T. sia un argomento caro al creatore di Devil May Cry, Okami e Bayonetta, tra gli altri.
Il fatto è che, secondo Kamiya, P.T. ha avuto un'importanza fondamentale nell'evoluzione degli horror videoludici, introducendo un'esperienza basata su ambientazioni chiuse e ricorsive che però cambiano, segnando una progressione nel gameplay.
Qualcosa di nuovo su questo fronte potrebbe provenire da OD, il nuovo e misterioso progetto di Kojima Productions sviluppato in collaborazione con il regista Jordan Peele, anche questo specializzato in horror, di cui ancora però non si sa praticamente nulla.
Piuttosto curioso sarebbe vedere invece davvero un horror da parte di Hideki Kamiya, ma l'idea lanciata sui social di creare lui stesso un nuovo P.T. sembra essere subito rientrata, in quanto pare che l'autore sia veramente poco incline agli horror.