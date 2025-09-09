Dungeons & Dragons Stranger Things: Benvenuti all’Hellfire Club è disponibile in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile il preordine di Dungeons & Dragons Stranger Things: Benvenuti all'Hellfire Club a 49,99 €. Trattandosi di un box la cui uscita è prevista il 7 ottobre 2025, potete iniziare a preordinarlo assicurandovi il vostro prodotto. Se siete interessati, potete preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il 15 ottobre, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti di Dungeons & Dragons Stranger Things: Benvenuti all’Hellfire Club

Si tratta di un gioco da tavolo collaborativo per 3-5 giocatori. I più appassionati sapranno che l'Hellfire Club è nato nel seminterrato di Eddie Munson, ma la sua campagna finale è rimasta incompiuta: spetterà a voi affrontare Demogorgoni e Democani, fino ad esplorare l'infida Valle delle Ombre. Con questo box farete un tuffo nel passato, precisamente negli anni '80, con carte retrò, vivaci schede dei personaggi e uno schermo del Dungeon Master.

Inoltre, è inclusa una pratica guida per principianti, affinché chiunque possa vivere queste nuove avventure senza troppe difficoltà. All'interno troverete anche 72 pedine personaggio per giocatori e mostri, 15 schede dei personaggi, 91 carte incantesimi, oggetti magici, mostri e altro ancora.