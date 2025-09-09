La storia di Jin Sakai di Ghost of Tsushima ha importanza in Ghost of Yotei? Sucker Punch dà i dettagli

Ghost of Yotei arriverà all'inizio di ottobre e ci permetterà di vivere una nuova avventura in Giappone, nei panni di un nuovo "ghost". Se non avete giocato il primo capitolo , potete però stare tranquilli perché fondamentalmente nulla di quanto accade in tale gioco è rilevante.

Il finale che avete scelto in Ghost of Tsushima non è importante per Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima include due finali e, senza fare spoiler, hanno un certo peso per il protagonista e il mondo di gioco. Alcuni utenti potrebbero chiedersi quale venga considerato canonico dagli autori, soprattutto ora che una nuova storia è in arrivo.

La verità, però, è che Ghost of Yotei è ambientato oltre 300 anni dopo, di conseguenza "entrambi i finali sono validi", secondo le parole di Nate Fox - co-director del videogioco - che ha parlato con MinnMax in una intervista che potete vedere nel video qui sopra.

Ghost of Yotei è praticamente un gioco indipendente e viene anche confermato che la nuova protagonista, Atsu, non ha alcun legame di parentela con Jin, il "ghost" del primo gioco. Di più, Nate conferma che Atsu non ha nemmeno mai sentito parlare di Jin ma, quando gli è stato chiesto se Jin sia famoso o meno ai tempi di Yotei, Fox fa una strana espressione ed evita di rispondere bevendo dalla propria tazza. L'impressione quindi è che gli echi degli eventi di Tsushima potrebbero essere presenti nel gioco, ma senza tenere in considerazione il finale.

Vi segnaliamo infine che questo video di Ghost of Yotei che fa viaggiare nelle magnifiche ambientazioni giapponesi: è un generatore di sfondi.