Il video di Ghost of Yotei fa viaggiare nelle magnifiche ambientazioni giapponesi: è un generatore di sfondi

Il 2 ottobre 2025 avremo modo di mettere le mani su Ghost of Yotei, il prossimo videogioco di Sucker Punch e seguito di Ghost of Tsushima. Ci porterà ancora una volta in Giappone, ma vestiremo i panni di un nuovo personaggio - Atsu - alcuni secoli dopo le avventure del precedente titolo.

Atsu è una donna in cerca di vendetta, come uno spirito mitologico giapponese, per la propria famiglia, dopo che questa è stata trucidata da una banda di criminali. Atsu era solo una bambina all'epoca, ma è cresciuta per diventare un'abile guerriera pronta a tutto per togliere la vita a tutti i responsabili della più grande tragedia della sua vita.

Per farlo dovrà viaggiare all'interno dell'Ezo, nei territori attorno al monte Yotei che dà il titolo al videogioco. Sono proprio queste regioni ad essere al centro del nuovo video ufficiale di Ghost of Yotei.