Life Is Strange Collection: disponibile la prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon

Il pre-order di Life Is Strange Collection , oggi, è disponibile su Amazon al prezzo minimo garantito sulla piattaforma a 69,99€ . Puoi effettuare la prenotazione della collezione dei giochi della serie tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: La Life Is Strange Collection riunisce in un'unica edizione alcune delle esperienze narrative più emozionanti e premiate del mondo videoludico. All'interno troverai un disco con Life Is Strange: True Colors e Life Is Strange: Double Exposure, oltre a un codice riscattabile che ti darà accesso a Life Is Strange Remastered, Life Is Strange: Before the Storm Remastered, Life Is Strange 2, tutti i contenuti aggiuntivi e i bonus per il pre-ordine.

Ulteriori dettagli sulla serie

Attraverso cinque avventure cinematografiche ed emozionanti, potrai rivivere momenti intensi e indimenticabili: manipolare il tempo nei panni di Max Caulfield e scoprire i segreti di Arcadia Bay insieme a Chloe Price; partire per un viaggio "on the road" con Sean Diaz e suo fratello Daniel, dotato di poteri telecinetici; cercare un nuovo inizio con Alex Chen, un'empatica capace di percepire e assorbire le emozioni degli altri; e infine tornare con Max in una nuova storia per risolvere un misterioso omicidio in due linee temporali.

Alex Chen, protagonista di Life Is Strange: True Colors

La serie di Life Is Strange ha ridefinito il genere delle avventure narrative in single-player, grazie a storie toccanti, autentiche e arricchite da un tocco sovrannaturale.