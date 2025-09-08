Hollow Knight Silksong ha una specie di "codice Konami" segreto che sblocca una sorpresa: ecco come fare

Anche Hollow Knight: Silksong ha una specie di codice segreto da inserire nella schermata iniziale che, come da tradizione Konami, sblocca una sorpresa nascosta per i giocatori, inserendo la giusta sequenza di input nel punto stabilito, vediamo come fare per sbloccarla.
La sequenza di tasti da premere non è precisamente la stessa dello storico Konami Code, ma ci si avvicina abbastanza da rendere palese il riferimento alla tradizione, che il Team Cherry ha voluto inserire come un simpatico easter egg ma che sblocca comunque un elemento importante nel gioco.
Applicando il codice, è possibile sbloccare una nuova modalità che modifica sensibilmente l'esperienza di gioco, rendendola peraltro ancora più impegnativa e coinvolgente, sebbene probabilmente adatta ai giocatori più esperti.
Qual è il codice segreto, come inserirlo e cosa si ottiene
Il codice segreto sblocca infatti la modalità Anima d'Acciaio, già vista nel primo Hollow Knight: si tratta di una sorta di livello di difficoltà aggiuntivo che consente di iniziare una nuova partita con sfide ancora più impegnative, oltretutto con la necessità di affrontare tutto il gioco utilizzando una singola vita.
Vediamo dunque qual'è il codice segreto, come inserirlo in Hollow Knight Silksong e cosa si ottiene successivamente.
Avviato il gioco, bisogna selezionare l'opzione "Extra" dal menù principale iniziale e, una volta giunti nella schermata, inserire il codice indicato qui sotto:
- Su, giù, su, giù, sinistra, destra, sinistra, destra
Se il codice è stato inserito correttamente e rapidamente, dovrebbe emergere la nuova opzione Anima d'Acciaio, un livello di difficoltà che normalmente si sblocca dopo aver concluso il gioco una prima volta ma che può anche attivarsi prima del tempo con questo simpatico sistema.
Considerando che Hollow Knight: Silksong sta ricevendo tante critiche per l'eccessiva difficoltà, una modalità del genere potrebbe essere consigliata solo ai fan più esperti.