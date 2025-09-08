Ready or Not, il simulatore SWAT più realistico, è in sconto su Instant Gaming per PC

Ready or Not è in vendita su Instant Gaming a 18,69€, con un importante sconto sul prezzo originale di 50€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 22,80€. Parliamo di uno degli sparatutto tattici più immersivi degli ultimi anni, perfetto per chi cerca tensione, realismo e pianificazione strategica. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante in fondo all'articolo. In Ready or Not vestite i panni di un comandante SWAT chiamato a operare in un contesto urbano estremamente ostile. La città di Los Sueños è afflitta da un'escalation di crimini e minacce, e toccherà a voi comporre la squadra, dare gli ordini, gestire l'equipaggiamento e affrontare missioni che vanno dalle irruzioni ai salvataggi ostaggi, passando per blitz notturni e disinneschi esplosivi.