Ready or Not, il simulatore SWAT più realistico, è in sconto su Instant Gaming per PC

Indossa l'equipaggiamento, guida la tua squadra e affronta situazioni ad alto rischio: Ready or Not è disponibile in versione digitale Steam a prezzo ridotto.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   08/09/2025
Ready or Not è in vendita su Instant Gaming a 18,69€, con un importante sconto sul prezzo originale di 50€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 22,80€. Parliamo di uno degli sparatutto tattici più immersivi degli ultimi anni, perfetto per chi cerca tensione, realismo e pianificazione strategica. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante in fondo all'articolo. In Ready or Not vestite i panni di un comandante SWAT chiamato a operare in un contesto urbano estremamente ostile. La città di Los Sueños è afflitta da un'escalation di crimini e minacce, e toccherà a voi comporre la squadra, dare gli ordini, gestire l'equipaggiamento e affrontare missioni che vanno dalle irruzioni ai salvataggi ostaggi, passando per blitz notturni e disinneschi esplosivi.

In difesa di Los Sueños

L'esperienza di gioco si distingue per il suo approccio simulativo, in cui ogni decisione conta e la tensione si taglicol coltello. Non solo: i membri del team possono riportare danni permanenti, e lo stato mentale degli agenti influisce direttamente sulle missioni. Un errore può costarvi la vita o il fallimento completo dell'operazione.

Con ambientazioni realistiche, nuove mappe ad alto rischio e un sistema di progressione profondo, Ready or Not è la scelta ideale per chi vuole vivere un'esperienza tattica senza compromessi. Fate attenzione a ogni angolo, usate il drone e scegliete l'equipaggiamento con cura: ogni operazione è una battaglia per la sopravvivenza.

