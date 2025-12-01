0

Ready or Not per PC è scontato su Instant Gaming per il Cyber Monday

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Ready or Not per PC Steam a prezzo scontato. Vediamo quanto costa.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/12/2025
Su Instant Gaming è disponibile Ready or Not per PC Steam a 19,99 € invece di 50 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà 24,39 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Ready or Not: il gameplay

Si tratta di uno sparatutto tattico in prima persona, sviluppato e pubblicato da VOID Interactive, che raccoglie l'eredità di SWAT. Preparati quindi a brutali sparatorie e a un realismo estremamente convincente, tra minacce di bombe, missioni da pianificare con attenzione e molto altro ancora. Potrai anche collaborare con i tuoi compagni e potrai utilizzare diverse armi ed equipaggiamenti, per un gameplay ancora più stimolante.

A colpire sono anche i progressi raggiunti dall'IA alleata, ancora più convincenti. Tuttavia, la modalità multigiocatore è decisamente consigliata, se vuoi vivere un'esperienza pienamente immersiva. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

