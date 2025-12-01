Escape from Tarkov domina Twitch: gli streamer più popolari sono tutti dediti al gioco di Battlestate Games

Tanti creator dedicati sono saliti nella classifica

Secondo Twitchtracker, il più seguito su Twitch al momento, in termini di quantità di utenti abbonati, è Pestily, che è molto attivo proprio sul fronte di Escape from Tarkov, concentrando quasi esclusivamente sul gioco di Battlestate Games la sua produzione di video.

A seguire troviamo Lvndmark, altro streamer che ultimamente è concentrato sul noto sparatutto a estrazione, ma in classifica troviamo anche altri nomi legati strettamente a Escape from Tarkov come SheefGG e Glorious_E, che sono concentrati in pratica esclusivamente sul gioco in questione.

Ovviamente non è detto che sia un trend destinato ad essere stabile, visto che su Twitch questi numeri sono estremamente volatili, ma è un altro indice del successo che Escape from Tarkov continua a riscuotere, in maniera ulteriore adesso che ha raggiunto la versione 1.0.

Per il resto rimangono i dubbi sul fatto che il gioco finanzi indirettamente l'invasione dell'Ucraina, mentre di recente è emersa la conferma dell'arrivo anche su console di Escape from Tarkov.