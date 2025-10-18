Escape from Tarkov arriva anche su console, dettagli sul primo DLC

Escape from Tarkov arriverà su console , come ha annunciato Battlestate Games. Lo sviluppatore ha inoltre rivelato il tema del primo DLC post-lancio e ha parlato dei suoi piani futuri per l'universo della serie, che includono anche nuovi titoli. Se vi state chiedendo quali console, sappiate che non sono state indicate. Immaginiamo almeno PlayStation 5 e Xbox Series X e S , ma non c'è certezza in merito.

Console e DLC

L'annuncio è stato dato in un filmato in cui si parla della presenza di Battlestate al Tokyo Game Show 2025. Nel video, Buyanov ha rivelato che Escape from Tarkov arriverà su console. L'informazione è stata condivisa di sfuggita, senza ulteriori dettagli.

L'annuncio contraddice alcune recenti dichiarazioni di Buyanov, che avevano escluso le versioni console, ma è coerente con quanto affermato nel 2020 da Pavel Dyatlov, ex sviluppatore di Battlestate, che aveva già accennato a una possibile versione console di Escape from Tarkov.

Il primo DLC post-lancio sarà "Scav Life". Il nome suggerisce chiaramente che l'espansione sarà incentrata su una delle sei fazioni del gioco. Con Escape from Tarkov in uscita il 15 novembre e Buyanov che ha confermato che i lavori sul DLC inizieranno solo dopo il lancio, è improbabile che Scav Life venga pubblicato prima della seconda metà del 2026. Dopo oltre otto anni di beta, l'uscita della versione definitiva segnerà un nuovo inizio per il franchise: i nuovi titoli saranno spin-off, non veri e propri seguiti, poiché Battlestate intende mantenere Escape from Tarkov attivo per molti anni ancora. Escape from Tarkov verrà pubblicato su Steam insieme al lancio della versione 1.0.