L'Italia s'è desta, stavolta davvero: CloverPit ha superato un altro incredibile traguardo di vendite

CloverPit , videogioco italiano sviluppato dai ragazzi di Panik Arcade, ha superato un altro incredibile traguardo di vendite . Dopo due settimane dal lancio, ha piazzato 750.000 copie , stando agli sviluppatori, "quel numero continua a crescere ogni giorno!" Considerando che parliamo di una produzione molto piccola, si tratta di un successo clamoroso, quanto meritato.

Vendite e novità

Gli sviluppatori hanno anche fatto notare di essere entrati "tra le Top 12 uscite di settembre su Steam, insieme a Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4 e Megabonk (nonostante il fatto che siamo usciti proprio alla fine del mese)! Grazie di nuovo, dal profondo dei nostri piccoli cuori italiani <3"

Nonostante la slot machine, CloverPit non ha niente a che fare con il gioco d'azzardo

L'annuncio delle vendite è stato anche l'occasione per anticipare l'arrivo di futuri aggiornamenti, "per offrirvi ancora più cose da fare in CloverPit." Panik Arcade non ha svelato dettalgi in merito, ma ha promesso che arriveranno presto novità a riguardo.

Ma non finisce qui, perché Panik Arcade ha annunciato anche un bundle tra CloverPit e BALL X PIT, un roguelike indie sviluppato da Kenny Sun e pubblicato da Devolver Digital. "Ne siamo grandissimi fan, e se amate CloverPit c'è un'ottima probabilità che anche BALL X PIT faccia proprio al caso vostro."

Il bundle si chiama "The Pit Bundle" e costa 22,98 euro (-10% sul prezzo sommato dei due giochi). Nel caso si possegga già CloverPit, si riceve comunque uno sconto del 10% sul prezzo di BALL x PIT, pagando13,49 euro invece di 14,99 euro.