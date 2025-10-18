Il meme "va tutto bene" è stato trasformato in un videogioco, di cui potete giocare la demo

I meme sono forme di comunicazione elementari, perfetti per un'epoca come la nostra in cui la soglia d'attenzione degli individui è ormai sotto traccia e la preparazione culturale media è "scarsina", per usare un eufemismo. Non per niente si stanno facendo strada anche nel mondo dei videogiochi, dove appaiono sempre più spesso in diverse forme. Il meme "va tutto bene" è tra i più famosi della rete. Solitamente viene usato per rappresentare un disastro affrontato con grande calma e mostra un cane che sorseggia un tè dicendo tra se e se "this is fine", incurante del fatto che la sua casa stia andando a fuoco.
Bene, sappiate che è stato trasformato in un metroidvania, chiamato This Is Fine: Maximum Cope, e che su Steam è già disponibile una demo giocabile.
La demo
Il meme "va tutto bene" è tratto da un fumetto del 2013 di K.C. Green, che nel tempo si è evoluto diventando un prodotto commerciale, fino a raggiungere anche il nostro medium.
This Is Fine: Maximum Cope è stato sviluppato da Hero Concept e pubblicato da Numskull Games, gli stessi di Final Vendetta, Clive 'N' Wrench e Battle Axe. Il protagonista è naturalmente il cane, Question Hound, che deve superare dei livelli difficilissimi, saltando, combattendo e bevendo tè.
La demo sarà disponibile fino al 20 ottobre, quindi sbrigatevi a scaricarla. La potete ottenre da Steam. La versione completa del gioco è prevista per marzo 2026, in data ancora da destinarsi.
Questi sono i requisiti di sistema per farla girare:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10
- Processore: Intel Core2 Duo E8400, 3.0GHz or AMD
- Memoria: 3 GB di RAM
- Scheda video: Geforce 9600 GT or AMD HD 3870 512MB or higher
- DirectX: Versione 11
- Memoria: 3 GB di spazio disponibile