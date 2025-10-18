Il meme "va tutto bene" è stato trasformato in un videogioco, di cui potete giocare la demo

I meme sono forme di comunicazione elementari, perfetti per un'epoca come la nostra in cui la soglia d'attenzione degli individui è ormai sotto traccia e la preparazione culturale media è "scarsina", per usare un eufemismo. Non per niente si stanno facendo strada anche nel mondo dei videogiochi, dove appaiono sempre più spesso in diverse forme. Il meme "va tutto bene" è tra i più famosi della rete. Solitamente viene usato per rappresentare un disastro affrontato con grande calma e mostra un cane che sorseggia un tè dicendo tra se e se "this is fine", incurante del fatto che la sua casa stia andando a fuoco.

Bene, sappiate che è stato trasformato in un metroidvania, chiamato This Is Fine: Maximum Cope, e che su Steam è già disponibile una demo giocabile.