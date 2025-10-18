Escape from Duckov è l'ultima hit a sorpresa su Steam, con circa 100.000 giocatori contemporanei

Spesso su Steam spuntano quasi dal nulla dei giochi che ottengono un successo clamoroso, raggiungendo picchi di vendite e di utenti contemporanei notevoli. Oggi è il caso di Escape from Duckov, in cui si guida un paperotto in un extraction shooter single player con inquadratura a volo d'uccello, che deve cercare bottino e fuggire prima di essere freddato.
I numeri di Escape from Duckov
Sviluppato da Team Soda, nel giro di pochi giorni Escape from Duckov è riuscito a raggiungere un picco massimo di circa 100.000 giocatori connessi contemporaneamente. Non dubitiamo che nel corso del fine settimana possa fare anche meglio.
Da segnalare anche il fatto che attualmente il gioco ha più di 2.400 recensioni su Steam, delle quali il 94% sono positive, per un giudizio complessivo "Molto positivo".
In Escape from Duckov vi risvegliate da un sogno bizzarro, per scoprire di trovarvi nel mondo di Duckov. Ci sono nemici ovunque che vogliono uccidervi. Si comincia come Anatre Qualunque, ma più si va avanti nel gioco, più ci si potenzia e più si cresce di status. L'obiettivo? Uscirne vivi.
Per farlo bisognerà attraversare cinque mappa uniche, raccogliendo bottini, scoprendo la posizione dei nemici e non avendo pietà per nessuno. C'è anche un banco da lavoro con cui trasformare le materie prime raccolte in equipaggiamento.