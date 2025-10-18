Escape from Duckov è l'ultima hit a sorpresa su Steam, con circa 100.000 giocatori contemporanei

Spesso su Steam spuntano quasi dal nulla dei giochi che ottengono un successo clamoroso, raggiungendo picchi di vendite e di utenti contemporanei notevoli. Oggi è il caso di Escape from Duckov, in cui si guida un paperotto in un extraction shooter single player con inquadratura a volo d'uccello, che deve cercare bottino e fuggire prima di essere freddato.