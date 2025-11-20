CloverPit lanciato a sorpresa su Xbox, l'annuncio durante l'Xbox Partner Preview

CloverPit è stato lanciato questa sera a sorpresa su Xbox Series X e S, disponibile anche tramite abbonamento a Game Pass. Si tratta di uno strano ibrido tra una slot machine e Balatro, sviluppato da un team italiano, Panik Arcade, che su PC ha già venduto più di un milione di copie.

Quindi preparatevi ad affrontare il diavolo un tiro di slot alla volta, cercando di trarre il massimo dai colpi di fortuna e sommando moltiplicatori su moltiplicatori per ottenere abbastanza monete da passare allo stage successivo. Riuscirete a fuggire da questa diabolica trappola?

CloverPit è un gioco claustrofobico, ma più profondo di quello che possa sembrare a un primo sguardo. Sicuramente vale la pena di farci un giro... e un secondo giro e magari anche un terzo.

Il trailer è stato anche l'occasione per annunciare il primo DLC: Unholy Fusion, di cui però non si è visto niente.