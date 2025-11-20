Raji: Kaliyuga ci riporta in India e sarà su Game Pass al lancio: il trailer dall'Xbox Partner Preview

All'Xbox Partner Preview di novembre 2025, Microsoft ha svelato Raji: Kaliyuga per PC, Xbox Series e PlayStation 5. Sarà su Game Pass al lancio. Per ora non c'è una data di uscita.

Il trailer di Raji: Kaliyuga

Ancora una volta potremo tornare in India e sfidare creature mitologiche, ma Raji: Kaliyuga presenta due protagonisti invece che uno: ci sarà di nuovo Raji, con le sue acrobatiche arti marziali e il Trishul, e Darsh, con i suoi immensi poteri Siddhi che controllano la gravità, il tempo e l'energia.

Gli sviluppatori spiegano che "l'apertura dei cieli da parte del signore della guerra asura Mahabalasura porta il conflitto a un livello cosmico". Questa volta non saranno coinvolti però solo i mortali, ma anche divinità, asura ed entità mistiche.

Raji, ormai guerriera esperta, e suo fratello Darsh, capace di camminare nei sogni, intraprendono un viaggio verso la Vetta Eterna per salvare o distruggere l'universo. Il gioco proporrà anche un sistema di schivate personalizzato per Raji e un sistema che conferisce poteri Siddhi a Darsh, consentendo stili di combattimento unici. Il gioco passerà da un'avventura d'azione isometrica a un'avventura d'azione in terza persona a seconda del segmento nel quale ci troviamo.