Total Chaos è il nuovo horror dal team di Turbo Overkill, disponibile a sorpresa da oggi anche su Game Pass

Tra le sorprese dell'Xbox Partner Showcase di oggi c'è stato anche il lancio a sorpresa di Total Chaos, l'action horror sviluppato da Trigger Happy Interactive, autori di Turbo Overkill, con la collaborazione del leggendario musicista Akira Yamaoka.
Si tratta di una sorta di sparatutto in prima persona che assume però anche caratteristiche action e adventure in alcune situazioni, incentrato sulla tensione costante data da scenari e creature in grado di incutere davvero una notevole inquietudine.
In Total Chaos dobbiamo esplorare vari luoghi dell'isola di Fort Oasis, comprese le antiche miniere nelle quali sembra si celi un male antico ed estremamente potente, contro il quale ci sarà da imbastire una lotta particolarmente impegnativa.
Un lancio a sorpresa a un anno dall'annuncio
Total Chaos è stato annunciato circa un anno fa e ha ricevuto anche una demo lo scorso maggio, mentre adesso è finalmente disponibile in versione completa su PC, PS5 e Xbox Series X|S e anche direttamente nel catalogo del Game Pass.
Il gameplay di Total Chaos appare decisamente vicino a quello di un action sparatutto in prima persona, ma l'azione propone diverse situazioni anche per i combattimenti corpo a corpo e altro.
Il gioco trae ispirazione dalla total conversion mod che porta lo stesso nome, ma in questo caso si tratta di un gioco completo e studiato dalle fondamenta per essere qualcosa di nuovo e interessante.
Oltre agli scontri, Total Chaos contiene anche un sistema di crafting piuttosto elaborato ed enigmi da risolvere, con un inventario che consente di utilizzare vari oggetti caratterizzati da diverse possibilità di interazione con scenario e personaggi.