Total Chaos è il nuovo horror dal team di Turbo Overkill, disponibile a sorpresa da oggi anche su Game Pass

Si tratta di una sorta di sparatutto in prima persona che assume però anche caratteristiche action e adventure in alcune situazioni, incentrato sulla tensione costante data da scenari e creature in grado di incutere davvero una notevole inquietudine.

Un lancio a sorpresa a un anno dall'annuncio

Total Chaos è stato annunciato circa un anno fa e ha ricevuto anche una demo lo scorso maggio, mentre adesso è finalmente disponibile in versione completa su PC, PS5 e Xbox Series X|S e anche direttamente nel catalogo del Game Pass.

Il gameplay di Total Chaos appare decisamente vicino a quello di un action sparatutto in prima persona, ma l'azione propone diverse situazioni anche per i combattimenti corpo a corpo e altro.

Il gioco trae ispirazione dalla total conversion mod che porta lo stesso nome, ma in questo caso si tratta di un gioco completo e studiato dalle fondamenta per essere qualcosa di nuovo e interessante.

Oltre agli scontri, Total Chaos contiene anche un sistema di crafting piuttosto elaborato ed enigmi da risolvere, con un inventario che consente di utilizzare vari oggetti caratterizzati da diverse possibilità di interazione con scenario e personaggi.