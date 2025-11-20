Zoopunk torna a mostrarsi con un trailer esteso, è un action adventure ambientato nell'universo di F.I.S.T.

Durante l'Xbox Partner Preview, il team di TiGames ha presentato un nuovo trailer di Zoopunk , l'action adventure ambientato nello stesso universo di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e attualmente in sviluppo per PC e console, con l'uscita fissata per il 2027 .

Rayton e compagni tornano in una nuova avventura maggiormente votata all'azione

Il nuovo trailer mostra il coniglio antropomorfo Rayton (protagonista anche del precedente titolo) impegnato nella ricerca di un misterioso artefatto chiamato "Spark", prima di cadere nelle mani di un gruppo rivale deciso a impossessarsene. Nel filmato si intravedono anche le sequenze di combattimento, caratterizzate da un ritmo frenetico, in cui i protagonisti eseguono spettacolari acrobazie e sfoderano abilità esplosive durante gli scontri.

Tutti i giochi e i trailer dell'Xbox Partner Preview di novembre 2025 Come confermato dal trailer, a differenza del precedente lavoro di TiGames, Zoopunk si presenta come un action adventure con una visuale in terza persona e un'impostazione molto più votata all'azione.

Il gioco era stato annunciato lo scorso gennaio, con una dimostrazione dell'utilizzo di NVIDIA ACE e l'IA di GeForce per rendere gli NPC autonomi e più credibili, nonché in grado di reagire dinamicamente alle interazioni del giocatore, e la possibilità di progettare nuove navi da guerra modificandone l'aspetto tramite sistemi di generazione grafica basati su Stable Diffusion.